8 آلاف محام في «دمشق».. وخلال الأزمة شطب ألفان … السعدي: معظم المحامين يحصّلون قوت يومهم فقط.. وقلة أتعابهم تتجاوز 10 ملايين

أعلن رئيس فرع نقابة المحامين في دمشق عبد الحكيم السعدي عن وجود حالات لبعض المحامين تقاضوا مبالغ مالية كبيرة لقاء أتعابهم تجاوزت بعضها 10 ملايين ليرة، مؤكداً أنه تتم معالجة هذه الحالات عبر الطرق القانونية وأنه تم إصدار قرارات من النقابة باسترداد مبالغ تم أخذها من دون وجه حق.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد السعدي أن عدد المحامين الذين يحاكمون بتهمة التزوير في دمشق لا يتجاوز أصابع اليد ومن ثم لا يمكن أن نقول عنهم مزورون لأن القاعدة القانونية تقول: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، معتبراً أن التزوير يحتاج إلى خبرة عملية وفنية.

وكشف السعدي أن عدد المحامين في دمشق بلغ أكثر من 8 آلاف، مؤكداً أن العدد كان أكثر من 10 آلاف محام إلا أنه تم شطب نحو ألفين منهم لأمور مالية أو مغادرة البلد من دون إذن النقابة ولعلة الغياب، مشيراً إلى أن أغلبية المحامين يحصّلون فقط قوت يومهم.