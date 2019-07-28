محافظ اللاذقية لـ«الوطن»: مستعدون لاستقبال العائدين من تركيا عبر كسب وتسوية أوضاعهم

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، استعداد المحافظة لاستقبال المهجرين العائدين من تركيا وتسوية أوضاعهم.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح السالم أن «من عليه أي التباس أو إشكال قانوني، فهناك جهات مختصة تعالج موضوعه، أما بقية الناس ممن ليس لديهم أي إشكال قانوني أو لبس، سواء أطفال أو نساء أو كبيرو سن أو رجال، فالأبواب مفتوحة لهم».

وتوجه السالم عبر «الوطن» لكل من يرغب بالعودة حتى أولئك الذين منازلهم في مناطق ساخنة أو مدمرة، بأن منزله مفتوح لهم، معبراً عن استعداده هو شخصياً لانتظار الراغبين في العودة عند الحدود، وإدخالهم إلى الوطن»، ومشدداً على أن «محافظة اللاذقية مستعدة لتقديم خدماتها في كل أنحاء سورية».

وفي تصريح مماثل لـ«الوطن»، أوضح قائد شرطة محافظة اللاذقية اللواء نبيل الغجري، أن «هناك أشخاصاً، يعبرون عن طريق معبر كسب بشكل طبيعي»، وأكد وجود «كل التسهيلات» لمن يود العودة وقوانين ناظمة لها، لافتاً إلى أن القوانين التي تطبق على المهجرين العائدين من لبنان أو الأردن، هي نفسها التي تنطبق على العائدين من أي مكان، وقال: «القانون واحد ويطبق في جميع المراكز الحدودية، ونحن على استعداد لاستقبال العائدين وتسوية أوضاعهم وفق القوانين الناظمة».

تأتي هذه التأكيدات، وسط أنباء عن تحضير أعداد من المهجرين السوريين في تركيا أنفسهم للتوجه إلى معبر كسب في اللاذقية، للعودة إلى الوطن كأفضل الخيارات، بعد أن طالت حملة التضييق عليهم من قبل النظام التركي، حتى المرحلين منهم إلى داخل إدلب.