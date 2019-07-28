أقرّت تعليمات منح «بطاقة جريح الوطن» … الحكومة تحصّل 182 مليار ليرة من القروض المتعثرة

أقر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 13 الصادر في العام الحالي الخاص بمنح بطاقة تكريم تسمى «بطاقة جريح وطن» للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق نتيجة الحرب أو العمليات الحربية من عسكريي الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وكل من أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري.

وبحسب بيان صحفي للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه كشف وزير العدل هشام الشعار في اجتماع الجلسة الأسبوعية أنه تم تحصيل 182 مليار ليرة من القروض المتعثرة بعدما استمع المجلس إلى الشعار حول متابعة ملف القروض المتعثرة وآليات معالجتها عبر الجهات القضائية المختصة بما يرسخ مبدأ سيادة القانون وتحصيل القروض عبر القضاء.

وفيما يتعلق في التشريعات درس المجلس مشروعي قانوني تنظيم مهنة المحاماة وتقاعد المحامين لتطوير هذه المهنة والارتقاء بها لمواكبة التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتنظيم العلاقة بين المحامين والجهات العامة والقضاة والموكلين على أن يتم الأخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء على المشروعين خلال الجلسة.

ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتعلق بردم ما يقرب من 18 هكتاراً من المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد والواقع ضمن المياه لإنجاز التطوير اللازم للجزيرة وإطلاق المشاريع التنموية فيها. كما قرر المجلس تخفيض قيمة الدفعة الأولى من ثمن المقاسم بالمناطق الصناعية المحدثة في كل من صافيتا والشيخ بدر والدريكيش والقرداحة إلى 10 بالمئة من قيمة المقسم بدلاً من الثلث لتشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين والمخصصين بمقاسم في المناطق المذكورة، كما وافق على آلية جديدة لتوزيع اللباس العمالي للشرائح المستحقة من العاملين في الدولة.