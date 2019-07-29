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جائزة سخية لمن ينجب ذكراً

| وكالات

الثلاثاء, 30-07-2019

بسبب النقص الحاد في أعداد الذكور فيها، عرضت قرية صغيرة في جنوب بولندا، مكافأة لأول أسرة محلية تنجب مولوداً من الذكور.
القرية التي يبلغ عدد سكانها 300 نسمة جلهم من النساء، لم يولد فيها أي مولود ذكر في السنوات التسع الماضية، ويبلغ عمر أصغر طفل فيها 12 عاماً.
والأزواج في القرية نادراً ما ينجبون الذكور، الأمر الذي جعل عدد النساء فيها أكبر بكثير من عدد الرجال، طوال العقود الماضية.
وإلى أن يتم العثور على سبب المشكلة، تعهد عمدة القرية راجموند فيتشكو بإعطاء مكافأة مالية مجزية، لأول أسرة تنجب مولوداً ذكراً.

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