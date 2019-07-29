زيادة هائلة في عدد مستخدمي «تويتر»

وصل عدد مستخدمي «تويتر» خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 139 مليون مستخدم يومياً، مقابل 134 مليون مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، وبذلك نما عدد المستخدمين بخمسة ملايين في الفترة الأخيرة.

كما بلغ عدد المستخدمين 122 مليوناً في نهاية الربع الثاني من عام 2018، ويدل هذا النمو على نجاح المزايا الجديدة والإضافات التي يضيفها في جذب المزيد من المستخدمين.

لكن رغم شعبية «تويتر» بين مشاهير العالم والشخصيات العامة، فإن عدد المستخدمين النشيطين للموقع يومياً يعتبر صغيراً جداً مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي المنافسة مثل «فيسبوك» الذي يستخدمه نحو 1.59 مليار مستخدم نشط يومياً.

ويشهد استخدام «تويتر» إقبالا كبيراً من جانب المستخدمين أثناء بث الأحداث المباشرة مثل حفلات توزيع الجوائز والمباريات الرياضية والبرامج التلفزيونية، حيث يزيد استخدام المستخدمين للموقع من أجل التعليق على هذه الأحداث.