الصفحة الأخيرة

زيادة هائلة في عدد مستخدمي «تويتر»

| وكالات

الثلاثاء, 30-07-2019

وصل عدد مستخدمي «تويتر» خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 139 مليون مستخدم يومياً، مقابل 134 مليون مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، وبذلك نما عدد المستخدمين بخمسة ملايين في الفترة الأخيرة.
كما بلغ عدد المستخدمين 122 مليوناً في نهاية الربع الثاني من عام 2018، ويدل هذا النمو على نجاح المزايا الجديدة والإضافات التي يضيفها في جذب المزيد من المستخدمين.
لكن رغم شعبية «تويتر» بين مشاهير العالم والشخصيات العامة، فإن عدد المستخدمين النشيطين للموقع يومياً يعتبر صغيراً جداً مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي المنافسة مثل «فيسبوك» الذي يستخدمه نحو 1.59 مليار مستخدم نشط يومياً.
ويشهد استخدام «تويتر» إقبالا كبيراً من جانب المستخدمين أثناء بث الأحداث المباشرة مثل حفلات توزيع الجوائز والمباريات الرياضية والبرامج التلفزيونية، حيث يزيد استخدام المستخدمين للموقع من أجل التعليق على هذه الأحداث.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 30-07-2019

لجينة الأصيل تحصد جائزة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

الثلاثاء, 30-07-2019

وفاة روسي تايلور مؤدية صوت «ميني ماوس»

الثلاثاء, 30-07-2019

نيكول سابا تغلق خاصية التعليقات

الثلاثاء, 30-07-2019

بيونسيه تستأجر قصراً بمليون دولار

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock