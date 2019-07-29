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ثعبان يخنق كلباً حتى الموت

| وكالات

الثلاثاء, 30-07-2019

تمكن رجال الدفاع المدني من الإمساك بثعبان مشبكي، يبلغ طوله 4 أمتار، التف حول كلب وأطبق عليه حتى الموت.
وذكرت صحيفة «ديلي ميرور»، أن الحادث وقع في قرية بوكيت بيرونتونغ في ماليزيا، أثناء نوبة عمل ليلية لعمال مصنع محلي عندما سمعوا نباح كلب فاتصلوا بصاحب المعمل.
وأسرع صاحب المعمل للتحقق من الموضوع فوجد ثعباناً ملتفاً حول كلب وبدأ بخنقه. وقال صاحب المعمل: «حاولت الإمساك بالثعبان، لكنه كان شرساً جداً».
اتصل صاحب المعمل بخدمة الإنقاذ، التي وصل رجالها إلى مكان الحادث، لكن بعد فوات الأوان ونفوق الكلب. واستمرت محاولات الإمساك بالثعبان نحو 90 دقيقة، أخذه بعدها رجال الإنقاذ إلى غابة بعيدة وأطلقوا سراحه.
وتعيش الثعابين المشبكية في ماليزيا وتعتبر أكبر الثعابين في العالم حيث يمكن أن يصل طولها لأكثر من 7 أمتار.

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