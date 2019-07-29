هاتفك الذكي قد يجعلك بديناً

كشفت دراسة جديدة أن استخدام الهاتف الذكي لساعات مطولة يومياً يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة.

ووجد الباحثون أن طلاب الجامعات الذين أمضوا 5 ساعات أو أكثر في استخدام هواتفهم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 43 بالمئة للإصابة بالسمنة، من أقرانهم الذين يمضون وقتاً أقل أمام شاشات الهواتف.

ويرجع ذلك إلى أن الطلاب المدمنين على استخدام الهاتف، كانوا أكثر عرضة مرتين للإقبال على المشروبات السكرية وتناول الوجبات السريعة والحلوى، إضافة إلى الحد من وقت ممارستهم للتمارين الرياضية بنحو مرتين.

وتعد الدراسة هذه الأحدث في مجال الأبحاث، التي تشير إلى أن استخدام الهاتف الذكي يمكن أن يعطل عملية الأيض في ساعات الليل، ويسبب الحرمان من النوم ويؤثر في ضبط النفس، وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى السمنة.

وقالت المعدة الرئيسية، ميراري مانتيلا-مورون: إن الدراسة توفر أدلة كافية للأطباء لرؤية الهواتف الذكية كعامل خطير عند تقييم صحة المريض. كما تسمح بتسليط الضوء على أحد الأسباب الرئيسية للسمنة الجسدية، وهي عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت النتائج، التي قُدمت في المؤتمر الأميركي اللاتيني لأمراض القلب، أن الطلاب كانوا أكثر عرضة بنسبة 43 بالمئة للإصابة بالسمنة، عند استخدام الهاتف 5 ساعات أو أكثر في اليوم.

وكانت النساء اللاتي استخدمن هواتفهن الذكية لأكثر من 5 ساعات، أكثر عرضة للضعف والإصابة بالسمنة، مقارنة بالرجال.