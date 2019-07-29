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وفاة روسي تايلور مؤدية صوت «ميني ماوس»

| وكالات

الثلاثاء, 30-07-2019

توفيت الممثلة الأميركية روسي تايلور، التي اشتهرت بأداء صوت شخصية «ميني ماوس»، طوال أكثر من 30 عاماً، وذلك عن عمر يناهز 75 عاماً.
وأعلنت شركة والت ديزني، المنتجة للأفلام الكارتونية، أن الممثلة توفيت في غلينديل في ولاية كاليفورنيا الأميركية.
ومنذ عام 1986، قدمت الأداء الصوتي لمسلسلات وأفلام تلفزيونية كارتونية، لشخصية «ميني ماوس»، صديقة ميكي ماوس التي تتميز بنبرة صوتها العالية والمرحة.
كما لعبت أيضاً شخصيات في مسلسل «عائلة سمبسون»، بمن فيها شخصية مارتن رفيق بارت الغبي.
وعلى غرار الشخصية التي مثلتها، تزوجت تايلور من واين ألوين الذي أدى صوت شخصية «ميكي ماوس» وظلا معاً حتى وفاة ألوين عام 2009.

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