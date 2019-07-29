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لجينة الأصيل تحصد جائزة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

| وكالات

الثلاثاء, 30-07-2019

حصلت الفنانة التشكيلية السورية لجينة الأصيل على جائزة «بام» التي تمنحها الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في مدينة بلغراد في صربيا.
وأكدت لوكالة «سانا» أن هذه الجائزة تمنح لشخص قدم مساهمة قيمة على مدى سنوات عمره في مجالات العلوم أو الثقافة أو الفن أو الأدب.
وأشارت إلى أن الجائزة اكتسبت لديها قيمة إضافية لكونها أرسلت إليها عن طريق مجلس الشعب في سورية الذي أحاطها بالكثير من المحبة والاحترام، مبينة أنها خلال سنوات عملها في مجال أدب الأطفال شاركت بالكثير من المعارض وترجمت كتبها للغات أوروبية حيث سعت إلى أن تكون من خلال أدبها صلة وصل بين ضفتي المتوسط.
وتقدم الجمعية البرلمانية كل عام جوائز لشخصيات من المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والرياضي والصحفي والفني ممن ساهموا بعملهم في إقامة جسور بين شعوب المنطقة من خلال تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون الاجتماعي والاقتصادي والحوار السياسي وبناء الثقة وحل النزاعات.

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