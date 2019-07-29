هداف الدوري يعود للجيش

حدد هداف الدوري محمد الواكد نسبة الـ90 % لإبرام عقده من جديد مع إدارة نادي الجيش والعودة إلى ملعبه بعد أن حسم أخيراً مصير احترافه مع ناد سعودي يلعب بدوري أندية الدرجة الأولى في بلاده، وأعطى له اعتذاره بالاحتراف معه رغم أن إدارة النادي السعودي عرضت عليه مبلغ 120 ألف دولار عن كامل الموسم، لكن النقطة التي أثارت مخاوف الواكد ودفعته للاعتذار وإلغاء فكرة الاحتراف معه هو أنه لن يقبض كامل المبلغ لو تمت عملية التوقيع بل 30 ألف دولار فقط على أن يتم تقسيط الـ90 ألفاً المتبقية على عدة أشهر، وهذا الشرط لن يعجب لاعبنا وهو الذي تعرض لعملية هضم حقوقه المالية مع نادي الرفاع البحريني الذي كان قد انتقل إليه خلال فترة الانتقـالات الشـتوية!

وأعلن الواكد قبيل سفره مع منتخبنا الوطني إلى العراق للمشاركة في بطولة غرب آسيا لـ«الوطن» أنه سيكون جاهزا بعد العودة من تلك البطولة لإبرام العقد مع إدارة نادي الجيش التي تحادث معها قبل أيام بهذا الموضوع وأعطى لها ترحيبه بالحضور لموسم آخر مع بطل الدوري رغم تأكيداته الخاصة لنا تلقيه عرضاً كبيراً من ناد سوري خارج العاصمة عرض عليه مبلغ 50 مليون ليرة للانتقال إليه، لكنه فضل الجيش واعتذر عن تلبية الدعوة وهنا يؤكد الواكد: يشرفني اللعب مع أي فريق سوري لكن الأفضلية دائماً للجيش فهو صاحب الفضل ووجدت معه كل الراحة إضافة إلى أنني لن أبتعد بتعاقدي معه عن الشام حيث أسرتي بجانبي وبقية الأهل والأصدقاء!

واعترف الواكد صراحة أنه ابتعد نهائياً عن أجواء الملاعب في الأسابيع الأخيرة ولم يتمرن ولو ساعة واحدة وهو يشعر اليوم أنه غير جاهز للسفر واللعب مع المنتخب في غرب آسيا!

وحول توقعاته لفريق الجيش في دوري الموسم المقبل قال الواكد إن فريقه غير مطالب هذا الموسم بالفوز باللقب وهو لن يلعب مبارياته تحت أي ضغوط ومع ذلك فإنني سأعمل مع بقية اللاعبين في الفريق على تأكيد قوة فريقنا وهيبته ولو غادره نخبة كبيرة من نجومه والبركة بالتأكيد في الموجودين!

واعتبر الواكد في نهاية حديثه أن منتخبنا الوطني مطالب هذه المرة وأكثر من كل مرة بإعادة الفرح إلى جماهيرنا من خلال تسجيل نتائج متميزة في العراق وقبل الدخول رسمياً في معمعة تصفيات بطولتي كأس آسيا والعالم مطلع أيلول المقبل!

وعلمت «الوطن» في وقت متأخر أمس أن الواكد تعرض لإصابة قد تحرمه من الذهاب إلى العراق، وسنوافيكم بأي تفاصيل في عدد الغد.