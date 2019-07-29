تمهيدي دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم وغداً مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 ويبحث بطلان سابقان عن مقعدين في الدور الأخير للتصفيات الذي يؤهل إلى دور المجموعات حيث يحل السلتيك الاسكتلندي أول فريق بريطاني يتوج باللقب (1967) ضيفاً على نيوم كاليو الأستوني الذي لم يسبق له الظهور في البطولة وتبدو مهمة بطل الدوري الاسكتلندي سهلة عقب فوزه ذهاباً بخماسية نظيفة وهو الذي سجل ظهوره الأخير بدور المجموعات بالموسم قبل الماضي وحل ثالثاً بمجموعة ضمت بايرن ميونيخ وسان جيرمان وأندرلخت.

على حين يخوض آيندهوفن بطل نسخة 1988 ووصيف الدوري في بلاده امتحاناً صعباً على أرض بازل حامل كأس سويسرا بعدما أنهى الذهاب متقدماً بنتيجة غير مطمئنة 3/2 وذلك بعد أيام من خسارته لكأس السوبر الهولندية أمام أياكس بهدفين للاشيء، وكان آيندهوفن خاض دور المجموعات في الموسم المنصرم وحل رابعاً في المجموعة التي ضمت برشلونة وتوتنهام وإنتر ميلانو وسبق لبازل أن بلغ دور الـ16 في البطولة في الموسم قبل الماضي وفيه خسر أمام مان سيتي صفر/4 و2/1.

المباريات

– اليوم: أبويل نيقوسيا (قبرص) × ستيسوكا (مقدونيا)، نوم كاليو × السلتيك (8.00)، بازل × آيندهوفن، دينامو زغرب (كرواتيا) × سابورتالو تبليسي (جورجيا)، فاليتا (مالطا) × فرنسفاروش (المجر) (9.00)، أولمبياكوس (اليونان) × بلزن (تشيكيا) (10.00).

– غداً: هلسنكي (فنلندا) × النجم الأحمر (صربيا) (7.00)، روزنبرغ (النرويج) × بوريسوف (بيلاروس)، إيك سولنا (السويد) × ماريبور (سلوفينيا)، كاراباخ كاغدام (أذربيجان) × دوندالك (إيرلندا) (9.00)، كوبنهاغن (الدانمارك) × ذا نيو سينتس (ويلز)، (8.45).

وتقام مباريات الدور التمهيدي الثالث بين 6 و13 آب (أغسطس) القادم وقد عرف من مواجهاته: باوك أثينا اليوناني × أياكس الهولندي، كلوب بروج البلجيكي × دينامو كييف الأوكراني، كراسندوار الروسي × بورتو البرتغالي على حين ستتحدد أطراف المواجهات الأخرى حسب نتائج الدور التمهيدي الثاني.