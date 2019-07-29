بعدما عانوا الأمرّين منها … هل يتجاوز التشرينيون أخطاء المواسم السابقة؟

يبدو أن التشرينيين عاقدو العزم هذا الموسم على تجاوز أخطاء المواسم السابقة للفوز بلقب كانوا يستحقونه منذ أعوام ولأكثر من مرة، ولكنه كان دائماً يهرب منهم بفعل فاعل أحياناً يكون من صنعهم بعد أن يكون حلمهم قاب قوسين أو أدنى من التحقيق وأحياناً لظروف خارجة عن إرادتهم.

وتعمل إدارة النادي على تجاوز هذه الأخطاء ونجحت حتى الآن في البعض منها كموضوع الاستقرار التدريبي من خلال تعاقدها مع المدرب ماهر بحري لمدة موسمين، وبالتالي تكون قد وضعت حداً لتغيير المدربين الذي عانى منه الفريق كثيراً في المواسم السابقة لدرجة أن الموسم الماضي شهد وحده تبديل أربعة مدربين في وقت كان الفريق فيه منافساً قوياً على لقبي الدوري والكأس وأيضاً موضوع التعاقدات الذي كان يتم بشكل عشوائي بغض النظر عن حاجة الفريق في كل مركز ونوعية اللاعبين وأسلوبهم في اللعب إن كان يناسب الفريق أولا، وشهد الموسم الماضي إخفاقاً ذريعاً إذ تم فسخ عقود لاعبين لم يقدموا ما يرضي الجمهور.

أما في هذا الموسم فإن التعاقدات مدروسة وتتم بإشراف المدرب وفق رؤيته الفنية لحاجة فريقه فتم التعاقد مع مجموعة من أفضل لاعبي الدوري كخالد مبيض وزكريا العمري بالإضافة لعلاء دالي القادم من تجربة احترافية في قطر والعراق وحسن خضور لاعب الساحل والمنضم حديثاً للمنتخب الوطني، كما شهدت فترة التعاقدات عودة نجمي الفريق السابقين الحارس أحمد مدنية والمهاجم باسل مصطفى الفائزين بلقب الدوري مع الجيش والتجديد لنجوم الفريق محمد مرمور ورامي لايقة ونديم صباغ ومحمد علي وحسن أبو زينب وخالد كردغلي وغيرهم بالإضافة للتأمين على لاعبي الشباب الذين أوشكت عقود الرعاية على نهايتها والتجديد لهم للموسم ما بعد القادم ككامل حميشة ونعيم غزال،ً بالإضافة للاعبي فريق الشباب المنتقلين للرجال بسبب أعمارهم والفائزين مع فريقهم بلقب دوري الشباب لموسمين.

ويبقى الأمر الأهم على إدارة النادي هو ضبط المدرجات التي أرهقت كاهل التشرينيين المواسم الماضية وذلك لن يتم إلا من خلال تعاون الجميع بدءاً من الأهل في المنازل ومروراً برابطة المشجعين وانتهاءً بالمدرجات نفسها لأن اتحاد الكرة على ما يبدو متشدد كثيراً في موضوع العقوبات الموسم القادم وهو لن يرحم أحداً وقد أنذر الأندية مبكراً بهذا الأمر وطلب منها اتخاذ كل ما يلزم لإنهاء حالة الشغب التي عانت منها الملاعب السورية كثيراً.

نتمنى أن يكون الجميع يداً واحدة لتحقيق حلم جمهور تشرين الكبير الذي كان ظاهرة جميلة في ملاعبنا خلال المواسم الماضية ونتمنى من الجمهور نفسه إبعاد المسيئين الذين كانوا إلى حد كبير أحد الأسباب في عدم الفوز بأي لقب خلال هذه المواسم.