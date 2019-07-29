قطع الاتصالات عن 46 جهة عامة في القنيطرة لعدم التسديد

كشف مدير اتصالات القنيطرة عدنان بكر أن ديون المديرية المترتبة على جهات القطاع العام في المحافظة بلغت نحو 20 مليون ليرة، موضحاً أن هناك 46 جهة عامة غير ملتزمة بتسديد التزاماتها المالية نحو اتصالات القنيطرة وقد تم قطع الاتصالات عن تلك الجهات نتيجة البرنامج الحاسوبي، على حين إن الديون على القطاع الخاص وصلت إلى 53 مليوناً وذلك بسبب الظروف التي مرت على المحافظة خلال الأزمة.

وأشار بكر إلى أهم المشروعات المنفذة في الخطة الاستثمارية للعام الحالي وتتضمن إعادة تأهيل بهو الجمهور في مركز خدمات الكوم بقيمة 1.8 مليون وتوسيع الشبكة الرئيسية والفرعية في مركز الكوم بقيمة 6 ملايين وتوسيع الشبكة الرئيسية والفرعية في الحي الخدمي والحي الشمالي في مدينة البعث والحي الغربي في خان أرنبة في مركز البعث بقيمة 9 ملايين، كما تم تركيب محطة الطاقة الشمسية في تل الحارة بقيمة 3.8 ملايين.

ولفت مدير اتصالات القنيطرة إلى أنه تم تركيب محطة لاسلكية إسعافية في تل الحارة لتغذية المشتركين الرسميين في القطاع الجنوبي حيث تم تركيب 200 خط في قرى نبع الصخر وبئر عجم وبريقة والهجة وغدير البستان وعين التينة والمحطة بسعة 500 خط، إضافة إلى تركيب محطة لاسلكية في القطاع الشمالي لتغذية قرى أوفانيا والحرية والحميدية والجزء الغربي والشرقي من جباتا الخشب وأطراف مدينة البعث بالخدمة وتم تركيب 300 خط من سعة المحطة والبالغة 500 خط.

وأوضح بكر أن الورشات الفنية في المؤسسة تمكنت من إصلاح الكبل الضوئي المار من منطقة خان الشيح بعد تعطله وخروجه عن الخدمة لأكثر من خمس سنوات، كما تم الربط مع دمشق بمحطة مكروية رديفة تربط القنيطرة مع دمشق بسعة 1 غيغا، إضافة إلى ربط آخر بسعة 2 غيغا, وعن عدد البوابات الحالية فقد ذكر مدير الاتصالات أن العدد الإجمالي 6000 بوابة وموزعة على ثلاثة مراكز فقط الكوم وحضر بواقع ألف بوابة لكل مركز و4000 لمركز البعث والتركيب فوري فقط في مركز البعث، مؤكداً أن هناك خطة لزيادة عدد البوابات في مراكز البعث والكوم والرفيد الذي تم وضعه بالخدمة مؤخراً وبواقع نحو 1500 بوابة ضمن خطة العام الحالي.