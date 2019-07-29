برجك اليوم – الثلاثاء 30 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تشعر اليوم بحب الآخرين لك وتجد فعلاً إيجابياً ملموساً، تتاح لك فرصة مصالحة وأكثر من اتصال وخبر يصلك اليوم حاملا أخباراً وفرص عمل سعيدة ولقاءات تفرحك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اهتم بالتوازن وابتعد عن الخلافات ولا تتضايق من أي تأجيل أو عرقلة فضع خططاً لمواجهة ما يحدث بالحوار والدبلوماسية أنا أنصحك بالتقليل من الصدامات.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران يوم مملوء بالحماس وليس بالراحة. تأتيك مواقف لم تتوقعها، انتبه لصحتك فقد تتذكر اليوم شيئاً هو التمتع بالحياة لأنك تشعر بالتعب والضيق بسبب مشاغلك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تثبت نفسك على الصعيد العملي وتتفاهم مع المحيط وقد تدافع عن قضية تخص الشؤون العامة وتوظف إمكانياتك في مكانها المناسب، وقدرتك على الإقناع ستفيدك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب لا تنجرف وراء مشاعر سلبية أو أفكار سوداء وخفف من حدة طبعك الانفعالي وناقش أمورك بهدوء وتفهم ومن دون تذمر وإذا أحسست أنك قلق فحاول أن تنعزل.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول الجو حولك مملوء بالحركة والتعارف والاتصالات والسبب وضع عاطفي أو أسري جيد فأنت تختار وتقرر وتدير حياتك بشكل يفرحك وتنسى خيبات الأمل التي عانيتها.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أخبار جديدة تتعلق بمكاسب عملية أو مالية فلا تشبع رغبتك بحب الظهور بالمال ومساعدات محتملة تعيد لك الاتزان أو الهدوء فارفض أن تصرف مالك على الرفاهية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تنزل عن كاهلك ما يضايقك وتخرج من كآبتك لتواجه الناس من حولك بسعادة، فلا تقلق لأنك محمي وقد تصل في تحقيق معاييرك الكمالية وتفكر بالترفيه عن نفسك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول انتبه إلى أمورك الصحية وأجبر نفسك على التأقلم وابتعد عن التشاؤم، قد تشعر بالوحدة والبرودة وتشعر أنك لا تريد أحداً بجانبك، فالحزن قد يرافقك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تتلقى دعوات أو تدعى إلى مناسبات أو تسعد للقاء مهم تتعرف فيه على غرباء وقد تتعرف على أصدقاء أو تدخل أوساطاً جديدة، لا تفتح أبوابك كلها لأناس لا تثق بهم.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تضخم المشاكل وتثور لأقل كلمة وكأنك تبحث عن الخلافات والنزاعات، وقد تسكنك عدائية تتجلى على كل الجبهات، تجنب هذا اليوم خلافاً أو فراقاً أو قطيعة.