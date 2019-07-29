حبس 11 متهماً بالتجمهر من «البدون» في الكويت

قررت النيابة العامة في الكويت إحالة 11 متهما بـ«التجمهر ومخالفة القانون» من المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد «البدون» إلى السجن المركزي.

وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، اليوم الاثنين: إنه تقرر حبسهم 21 يوماً على ذمة القضية، وتم تحديد جلسة يوم الخميس المقبل أمام قاضي تجديد الحبس.

و«البدون»، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

وأوضحت الصحيفة، أن أحد المحالين على السجن متهم بـ«التحريض على قتل» مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية، عبر مقطع فيديو مصور.

وتأتي هذه الخطوة، عقب أسبوع من إعلان رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق الغانم عن «حل جذري وشامل» لقضية «البدون» قبل انتهاء الصيف.

ولم توضح الصحيفة تفاصيل عن توقيت ومكان المظاهرات التي قبض فيها على المتهمين.

ويطالب «البدون» بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، على حين تقول الحكومة أن أغلبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.