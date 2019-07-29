المحادثات بين المجلس العسكري وقوى التغيير السودانية تستأنف اليوم … السيسي يستقبل حميدتي ويؤكد دعم استقرار وأمن السودان وشعبه

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس في القاهرة، الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وأكد السيسي خلال اللقاء الموقف الإستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه.

وأوضح المتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، وأضاف: إن حميدتي استعرض تطورات الموقف الحالي في السودان.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مسؤولية إدارة البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في 11 نيسان الماضي بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات حاشدة في السودان.

وتأتي الزيارة حميدتي للقاهرة بعيد ساعات من عودته من جوبا حيث التقى الرئيس سلفاكير ميارديت وممثلين عن الحركة الشعبية.

كما تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على إطلاق سراح أسرى الحرب والسجناء السياسيين من جميع الأطراف.

وفي سياق متصل يستأنف المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير المفاوضات حول الإعلان الدستوري صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن لبات: إن الاجتماع سيبت بشكل نهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة، مشيراً إلى أن جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين ستعقد أمس وهو ما أكَده أيضاً القيادي في قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل لوكالة «فرانس برس».

من جهة ثانية أصدر والي ولاية شمال كردفان، قراراً بإعلان حظر التجول في مدن ولاية شمال كردفان، أمس من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، حتى إشعار آخر.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل 5 متظاهرين بالرصاص الحي في تظاهرات اندلعت في مدينة الأبيض شمالي ولاية كردفان غربي البلاد.

وقال مراسل «روسيا اليوم»: إن التظاهرات انطلقت أمس احتجاجاً على قطع الكهرباء وأزمة الوقود والخبز.

وذكر المراسل نقلاً عن شهود عيان تأكيدهم حصول إطلاق نار وإصابة العشرات. وأظهر مقطع فيديو، نشره تجمع المهنيين السودانيين المعارض عبر «فيسبوك»، لحظة إطلاق النار على الطلاب، الذين خرجوا من مدارسهم وانضموا إلى التظاهرة حاملين حقائبهم المدرسية.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، في منشور عبر «فيسبوك» أيضاً، بـ«ارتقاء 5 شهداء إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة في مدينة الأبيض بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي».

وإذ أشارت اللجنة إلى أن 4 قتلى هم من الطلاب، أما القتيل الخامس فهو مواطن مشارك في التظاهرة، تحدثت عن «عدد كبير من الإصابات، بعضها حرجة».