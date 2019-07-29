عربي ودولي

طهران مستعدة لتسوية الخلافات مع الرياض من خلال المفاوضات

| شينخوا

الثلاثاء, 30-07-2019

قالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الإثنين: إن طهران مستعدة لعقد محادثات مع الرياض بشأن القضايا القائمة.
قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي: إن إيران ترحب «بالإشارات الإيجابية» من مسؤولين سعوديين للتفاوض بشأن القضايا بين البلدين، حسب وكالة «شينخوا».
وذكر «دعت إيران مراراً إلى تسوية المشكلات بين الدول الإسلامية من دون شروط مسبقة»، مضيفاً: إن طهران ترحب بأي تدابير تهدف إلى تسوية الخلافات مع الدول المجاورة، وخاصة الإسلامية.
وأشار المتحدث إلى أن «إيران تعتزم الرد بشكل إيجابي على أي إشارة إيجابية» لتسوية الخلافات بين الدول الإسلامية.

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