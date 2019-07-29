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بورصة إيرانية في العراق

| روسيا اليوم – فارس – سانا

الثلاثاء, 30-07-2019

أحبطت قوات الأمن العراقية هجوماً لإرهابيي تنظيم «داعش» على حقول علاس النفطية في محافظة صلاح الدين وسط العراق.
وذكر بيان لشرطة الطاقة العراقية نقلته «السومرية نيوز» أمس أن قوى الأمن في حقول صلاح الدين والمقر الجوال صدت هجوماً لإرهابيي «داعش» على حقول علاس النفطية وتعاملت معهم بالوسائل المناسبة.
وفي سياق متصل أفاد مصدر أمني عراقي بصد هجوم مسلح على فوج شرطة حقول عجيل في صلاح الدين، مشيراً إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في عجلة تابعة لشرطة الطاقة دون وقوع إصابات.
وفي سياق آخر ذكرت وكالة «فارس» للأنباء أن طهران وبغداد أبرمتا أمس مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، تضمنت إنشاء بورصة إيرانية للسلع في العراق، بهدف زيادة التبادل التجاري الثنائي.
وجرت مراسم توقيع المذكرة في طهران أمس بين رئيس منظمة البورصة الإيرانية، شابور محمدي، ورئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، علاء عبد الحسين الساعدي.
ووفقاً لمحمدي فإن المذكرة، إلى جانب إنشاء بورصة، تهدف لإطلاق صناديق استثمارية مشتركة، من دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.
وأضاف المسؤول: إن توحيد النظام القانوني لسوق رأس المال الإيراني والعراقي هو أحد بنود المذكرة التي ستتابع من قبل لجنة مشتركة.
من جانبه أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية العراقي، أنه مع إبرام الاتفاقية فإن تبادل المعلومات والخبرات مع إيران، سيجرى بشكل تخصصي ومتقدم.

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