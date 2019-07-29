مصر والأردن يرفضان الممارسات الإسرائيلية ويدعوان لتحرك دولي

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، عبد اللـه الثاني، خلال لقائهما في القاهرة، رفضهما للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وخاصة هدم منازل الفلسطينيين. وذكر الديوان الملكي الأردني أن القضية الفلسطينية ومسألة القدس تصدرتا المباحثات بين السيسي والملك عبد اللـه في القاهرة أمس، حيث أكد الطرفان «ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والاستمرار بدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية».

وشدد السيسي والملك عبد اللـه على «رفض الأردن ومصر للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي أفضت أخيراً إلى هدم عشرات المنازل للفلسطينيين، ما يتطلب تحركاً دولياً لوقف هذه الممارسات الاستيطانية».

كما تطرق اللقاء إلى «الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل لإيجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية».

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد العاهل الأردني والرئيس المصري «اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية». وشدد السيسي والملك عبد الله على «أهمية دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه الأمة العربية».