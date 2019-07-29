سورية

اللواء إبراهيم: سام غودوين تم استرجاعه وليس تحريره

| وكالات

الثلاثاء, 30-07-2019

أعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء، عباس إبراهيم، أن ما قام به في قضية الشاب الأميركي سام غودوين، الذي كان موقوفاً في سورية، هو «عملية استرجاع وليس تحريراً».
وأضاف إبراهيم في لقاء تلفزيوني بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن عائلة «غودوين في الولايات المتحدة هي التي تواصلت معي بشأن قضية ابنها، والدليل أنه عندما أطلق سراحه وسلّم للدولة اللبنانية كوسيط بين أهله والسلطات السورية، قمت بتسليمه شخصياً في مكتبي الخاص».
ورفض إبراهيم التعليق على التفاصيل المتعلقة بمدة توقيف غودوين لدى السلطات السورية والأسباب، وقال: «أنا التزمت ألا أعلق على هذا الموضوع، وعائلته ستتكفل بشرح هذه التفاصيل في الولايات المتحدة».
وكانت السلطات السورية أطلقت مؤخراً سراح المواطن الأميركي سام عبر وساطة لمدير الأمن العام اللبناني.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 30-07-2019

أنباء عن استهدافه نقطة مراقبة تركية … الجيش يستعيد مجدداً تل ملح والجبين ويؤمن طريق محردة السقيلبية

الثلاثاء, 30-07-2019

تعرضوا للشتم والسب والقذف من عناصر أمن نظام أردوغان … «غارديان»: ترحيل جماعي للمهجرين السوريين من تركيا ولبنان

الثلاثاء, 30-07-2019

كشفت عن إعادة نشر أكثر من 500 إرهابي شمال إدلب استعداداً لعمليات هجومية … روسيا: أميركا تنهب النفط السوري في شرق الفرات

الثلاثاء, 30-07-2019

شهداء وجرحى من المدنيين بقصف لـ«التحالف» بريف دير الزور … الجيش يكبد داعش خسائر فادحة في البادية الشرقية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock