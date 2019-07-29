اللواء إبراهيم: سام غودوين تم استرجاعه وليس تحريره

أعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء، عباس إبراهيم، أن ما قام به في قضية الشاب الأميركي سام غودوين، الذي كان موقوفاً في سورية، هو «عملية استرجاع وليس تحريراً».

وأضاف إبراهيم في لقاء تلفزيوني بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن عائلة «غودوين في الولايات المتحدة هي التي تواصلت معي بشأن قضية ابنها، والدليل أنه عندما أطلق سراحه وسلّم للدولة اللبنانية كوسيط بين أهله والسلطات السورية، قمت بتسليمه شخصياً في مكتبي الخاص».

ورفض إبراهيم التعليق على التفاصيل المتعلقة بمدة توقيف غودوين لدى السلطات السورية والأسباب، وقال: «أنا التزمت ألا أعلق على هذا الموضوع، وعائلته ستتكفل بشرح هذه التفاصيل في الولايات المتحدة».

وكانت السلطات السورية أطلقت مؤخراً سراح المواطن الأميركي سام عبر وساطة لمدير الأمن العام اللبناني.