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داغستاني لـ«الوطن»: صالات الألعاب الإلكترونية قد تكون حاضنة لأمور غير أخلاقية

| جلنار العلي

الثلاثاء, 30-07-2019

رأى مدير المهن والرخص في محافظة دمشق هيثم داغستاني أن صالات الألعاب الإلكترونية والكرة الحديدية تؤدي إلى تجمع الأطفال بشكل غير مدروس أو مراقب وبالتالي من الممكن أن تكون حاضنة لأمور غير أخلاقية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار داغستاني إلى تشدد المحافظة في منع صالات الألعاب الإلكترونية ومعاقبتها تطبيقاً لقرار مجلس المحافظة رقم 10 لعام 2019 الذي تضمن عدم الموافقة على عملها والكرة الحديدية وإلغاء القائم منها.
وأعلن داغستاني إغلاق 125 صالة ألعاب إلكترونية العام الحالي، من بينها نحو 20 كانت مرخصة على أنها مقاهي إنترنت. وأوضح داغستاني أن العقوبات تكون بالإغلاق لمدة 37 يوماً كحد أعلى من دون مصادرة التجهيزات لأنها تعد ملكاً خاصاً، مضيفاً: على صاحب الصالة كتابة تعهد بعدم مزاولة المهنة مرة أخرى، إلا أنه رغم ذلك يعاود البعض مزاولة العمل وافتتاح الصالة مرة أخرى. وأضاف: أي محل تتم معاقبته يوضع تحت المتابعة وفي حال تكرار المخالفة ولو ليوم يعاد إغلاقه 37 يوماً.

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