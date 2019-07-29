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نائب أردني: الوزير الحمود في عمان قريباً و«النقل» لا تعلق

| الوطن - وكالات

الثلاثاء, 30-07-2019

كشف النائب الأردني طارق خوري، عن زيارة مرتقبة لوزير النقل السوري علي الحمود، إلى عمّان.
ونشر خوري تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «وزير النقل السوري في عمان خلال أيام»، وأضاف: إن «الامتداد الطبيعي في طريقه للحياة الطبيعية».
وأوضح أنه من المتوقع أن تبدأ الزيارة، الخميس المقبل، لبحث كل الملفات المتعلقة بالنقل بين الأردن وسورية.
وزارة النقل بدمشق رفضت الرد على أسئلة «الوطن»، بخصوص صحة ما نشره النائب الأردني، وفضلت عدم التعليق على إمكانية زيارة الحمود إلى عمان من عدمها.
وشهدت العلاقات التجارية بين سورية والأردن توتراً في الآونة الأخيرة، إثر سلسلة من القرارات التي اتخذها الجانب الأردني، وفي حال تمت الزيارة فستكون الأولى من نوعها منذ سنوات عدة.

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