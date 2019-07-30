تجنبوا الفلفل الحار لتفادي الشيخوخة

أجرى عدد من العلماء دراسة جديدة، كشفوا من خلالها عن أن الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار بكثرة، هم أكثر عرضة للشيخوخة.

وحلل العلماء بيانات لـ5 آلاف شخص من سكان الصين، دامت مدة 15 عاماً.

وكانت أعمار الأشخاص المشاركين في هذه التجربة 63.5 سنة. وظهر العلماء بنتيجة أنه كلما تناول الناس أطعمة تحتوي على كمية كبيرة من التوابل، وخصوصاً الفلفل الحار، قلّت لديهم القدرات المعرفية العقلية.

وبرر العلماء هذا الأمر، بسبب احتواء الفلفل الحار على مكون الكابسويد القلوي المسؤول عن هذه الأضرار.