محمد اسكندر متهم بالتشهير!

ادعت النيابة العامة الاستباقية في جبل لبنان على الفنان محمد اسكندر ونجله فارس والمخرج سام كيال بجرائم قدح وذم وتحقير، وقررت إحالتهم على محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المطبوعات في بعبدا.

ويأتي هذا الادعاء على خلفية الشكوى التي تقدم بها مصرف الإسكان بعد إطلاق فيديو كليب لأغنية بعنوان «من أين لك هذا؟»، أشار إلى موضوع الرشا والواسطة، ما اعتبره المصرف تحقيراً وتشهيراً بحقه.

وفي حديث صحفي، استنكر اسكندر الحادثة، وقال: ليس من المنطقي أن يكون هناك إساءة لمصرف الإسكان، لأن مطلع الكليب تظهر لقطة أن أحداث الكليب تدور داخل بلد يسمى «فوضى لاند»، مضيفاً: إن «ما حصل دليل على أن الرسالة المقصودة وصلت والمطالبة بإيقاف الكليب يعتبر قمعاً.