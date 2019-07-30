الصفحة الأخيرة

محمد اسكندر متهم بالتشهير!

| وكالات

الأربعاء, 31-07-2019

ادعت النيابة العامة الاستباقية في جبل لبنان على الفنان محمد اسكندر ونجله فارس والمخرج سام كيال بجرائم قدح وذم وتحقير، وقررت إحالتهم على محكمة الاستئناف الناظرة في دعاوى المطبوعات في بعبدا.
ويأتي هذا الادعاء على خلفية الشكوى التي تقدم بها مصرف الإسكان بعد إطلاق فيديو كليب لأغنية بعنوان «من أين لك هذا؟»، أشار إلى موضوع الرشا والواسطة، ما اعتبره المصرف تحقيراً وتشهيراً بحقه.
وفي حديث صحفي، استنكر اسكندر الحادثة، وقال: ليس من المنطقي أن يكون هناك إساءة لمصرف الإسكان، لأن مطلع الكليب تظهر لقطة أن أحداث الكليب تدور داخل بلد يسمى «فوضى لاند»، مضيفاً: إن «ما حصل دليل على أن الرسالة المقصودة وصلت والمطالبة بإيقاف الكليب يعتبر قمعاً.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 31-07-2019

كاتي بيري متهمة بالسرقة

الأربعاء, 31-07-2019

نوال الزغبي تتخطى 4 ملايين

الأربعاء, 31-07-2019

إثبات وجود غريزة الأمومة

الأربعاء, 31-07-2019

المعلومات الزائدة تؤدي إلى الإدمان

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock