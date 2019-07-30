عودة الصخب الكروي

عاد الصخب والضجيج إلى ملاعب كرة القدم الأوروبية من خلال مباريات السوبر إيذاناً بانطلاق مباريات الدوري حيث الشعبية والجماهيرية والترقب اليومي.

السوبر الهولندية حسمها أياكس على حساب آيندهوفن يوم السبت الفائت مكملاً الهيمنة المحلية بعد موسم شبه مثالي شابه التفريط ببطاقة نهائي الشامبيونزليغ للموسم الفائت بغمضة عين عندما واجه توتنهام الإنكليزي.

يوم الأحد سيكون ملعب ويمبلي الأشهر في العالم شاهداً على نزال ليفربول بطل أوروبا ومانشستر سيتي بطل إنكلترا في مباراة الدرع الخيرية، ورغم قلة أهمية هذه المسابقة التي لا تعد رسمية إلا أن الشكل العام مهم للفريقين من أجل الوقوف على الجاهزية المطلوبة في ظل عدم التحاق عديد اللاعبين المهمين حتى الآن، والنقاد الإنكليز يرون أن السيتي مازال الطرف المفضل للاحتفاظ باللقب وأن ليفربول سيكون المنافس المباشر كما كان عليه الحال في الموسم المنصرم، وحتى اللحظة يبدو مدرب ليفربول الألماني كلوب واثقاً من فريقه والخيارات المتاحة أمامه خلافاً لمعظم المشاهدين الحياديين، والمباراة قد تكون الفيصل لمعرفة إذا كان ليفربول بحاجة إلى تدعيم أم لا.

سان جيرمان سيواجه رين يوم السبت المقبل وكان الباريسي قد انهزم أمام رين في نهائي الكأس الفرنسية بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2 ليتبخر حلم الثنائية المحلية، ومباراة السبت سيخوضها من دون البرازيلي نيمار الذي لم تتضح الصورة النهائية حياله والأمر بين مد وجزر ولا ندري إن كان باقياً أم سيغادر حديقة الأمراء.

في ألمانيا يتقابل البايرن حامل الثنائية المحلية في الموسم المنصرم مع دورتموند يوم السبت وهما الناديان الأنجح خلال الألفية الثالثة، وعودة المدافع الصلب هوميلز إلى دورتموند أغضبت زملاءه وخصوصاً ليفاندوفسكي الذي سبق له التألق مع دورتموند.

السوبر البرتغالية تقام يوم الأحد وتجمع بنفيكا بطل الدوري زعيم البلاد التاريخي مع سبورتنغ لشبونة الذي حقق لقب الكأس على حساب بورتو بركلات الترجيح بعد التعادل 2/2.

أما السوبران الإيطالية والإسبانية فستقامان في كانون الثاني المقبل، فيلعب اليوفي مع لازيو على الأراضي السعودية، بينما ستقام السوبر الإسبانية بشكل جديد من خلال مشاركة البرشا بطل الدوري وفالنسيا بطل الكأس وقطبي مدريد أتلتيكو والريال، وتتجه النية لإقامة البطولة في السعودية.

مباريات السوبر مدخل مهم والألقاب معنوية بدلالات كبيرة، وتؤثر في الميزان النقدي للفوز بالكرة الذهبية ولكنها هذه المرة لن تدخل في حسابات رونالدو وميسي لأن الجائزة سيعلن عنها قبل السوبرين المذكورين.