رياضة

كرة الساحل بدأت الاستعداد..

| ممدوح علي

الأربعاء, 31-07-2019

في حادثة هي الأولى من نوعها رجال كرة الساحل يباشرون أول تمارينهم على الأضواء الكاشفة.
انطلقت استعدادات كرة الساحل لدوري المحترفين أمس على الأضواء الكاشفة على أرضية ملعب نادي الساحل (الملعب البلدي) بإشراف الكابتن عساف خليفة ومساعديه أديب بركات وبسام عيسى ومدرب الحراس مالك شكوحي، وكانت هناك متابعة واهتمام كبيران من إدارة النادي وبعض المحبين الذين حضروا لمشاهدة فريقهم بتعاقداته الجديدة التي لم تنته حتى الآن.
وعلى الطرف الآخر فقد تعاقد النادي مع كل من اللاعبين الحارس مهند خياري والمدافعين أحمد كلاسي ومحمد دعاس قادمين من نادي الاتحاد ومحمد قطايا قادماً من حطين والمهاجم ياسر إبراهيم من الشرطة وسوف يستكمل الجهاز الفني للفريق عدة تعاقدات خلال الأيام القليلة القادمة ليكون بذلك قد أصبح جاهزاً لمنافسات الموسم القادم.

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