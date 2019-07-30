لقاء قمة في الفيحاء يجمع الجيش والجلاء بدوري السلة

يبدو أن لقاءات نهائي بطولة الدوري لكرة السلة بدأت تشهد ارتفاعاً كبيراً في إثارتها بعد الفوز الساحق وغير المتوقع الذي حققه الجلاء في اللقاء الثاني الذي جرى في حلب يوم الأحد الفائت، هذا يعني أننا على موعد مع لقاءات مفعمة بالندية والقوة، وستكون اللقاءات الثلاثة القادمة ملأى باللمحات الفنية الجميلة، ومثيرة بتقلباتها، وغنية بسكوارتها، وغريبة بنتائجها، وهذا ما يعطينا جمالية المتابعة الذي نريدها ونتمناها.

قمة

يستضيف الجيش اليوم في الثامنة مساء بصالة الفيحاء بدمشق فريق الجلاء في اللقاء الثالث بنهائي بطولة الدوري، عناوين اللقاء مهمة لكون هاجس الفريقين الفوز ولا شيء غيره، فالجلاء الذي قدم أداء جميلاً في اللقاء الثاني يتطلع لمواصلة عروضه ونتائجه الجميلة، لكنه يدرك أن طريقه نحو نقاط الفوز، لن يكون مفروشاً بالورد لكونه سيواجه فريقاً كبيراً ومقهوراً من خسارته الأخيرة، ويملك الفريقان أوراقاً فاعلة ورابحة كثيرة، ولاعبين مهاريين قادرين عبر الحلول الفردية تقليص أي فارق، بينما الجيش سيحاول العودة لمستواه والعزف على وتر الفوز مجدداً ليؤكد لعشاقه ومحبيه أن خسارته الأخيرة لم تتعد كبوة حصان ولن تتكرر، وخاصة أنه سيلعب على أرضه وبين جمهوره، وهذا ما سيشكل أوراق ضغط على فريق الجلاء، التوقع بنتيجة لقاء اليوم يبدو صعباً نظراً لتقارب كفة الفريقين من حيث موازين القوى.

وسيتقابل الفريقان مجدداً مساء يوم الجمعة القادم بصالة الفيحاء، يذكر أن الجيش حسم اللقاء الأول بنتيجة (81-45) وخسر اللقاء الثاني بنتيجة (80-73).

الطريق للنهائي

قبل وصوله إلى الدور النهائي خاض الجلاء (23) مباراة (18 في الدوري المنتظم و2 في الفاينال 8 و3 في الفاينال 4) حقق خلالها (20) فوزاً مقابل (3) خسارات وسجل (1623) وعليه (1309).

لعب (18) مباراة فاز (16) وخسر (2) جامعاً (34) نقطة، وفي النتائج فاز على الجيش (78/74) و(80/71) وعلى الكرامة (64/51) و(73/53) وعلى الساحل (80/60) و(69/37) وعلى الحرية (62/49) و(64/45) وعلى اليرموك (59/ 56) و(65/52) وعلى النصر (77/59) و(70/51) وعلى الثورة (91/ 60) و(79/56) وتبادل الفوز مع الاتحاد (66/70) و(66/61) كما تبادل الفوز مع الوحدة (78/65) و(79/84)، وفي الفاينال إيت فاز على اليرموك (96/56) و(68/60)، وفي الفاينال فور خسر أمام الوحدة 82/87 ثم فاز عليه (57/52) وفي المباراة الثالثة فاز بانسحاب الوحدة (20/0) بعد التعادل في الوقت الأصلي (66/66).

أما الجيش فقد حل وصيفاً للجلاء في الدوري المنتظم بفارق المواجهتين المباشرتين، حيث خاض مجموع (22) مباراة حقق الفوز في (20) وخسر مباراتين وسجل (1821) نقطة وعليه (1442)، لعب (18) مباراة فاز (16) وخسر (2) جامعاً (34) نقطة، وفي النتائج فاز على الثورة (89/51) و(62/49) وعلى الساحل (99/51) و(101/54)، وعلى الكرامة (87/68) و(83/72) وعلى النصر (75/62) و(100/71) وعلى الحرية (104/77) و(87/63) وعلى الاتحاد (69/68) و(63/57) وعلى اليرموك (85/70) و(108/64) وعلى الوحدة (83/76) و(64/61) وخسر أمام الجلاء (74/78) و(71/80).

وفي الفاينال إيت فاز على الحرية (81/70) و(87/55) وفي الفاينال فور فاز على الاتحاد (72/71) و(77/74).