اللقب الحادي والأربعون على أنقاض الزمالك … ختام مثالي للنادي الأهلي

اختتم الأهلي الموسم على الوجه الأمثل بفوزه في قمة الكرة المصرية على جاره ومنافسه الأبدي الزمالك بهدف سجله التونسي علي معلول في الدقيقة 59 مستفيداً من خطأ الحارس عماد السيد الذي لم يحسن التعامل مع ركلة حرة سددها وليد سليمان لترتد الكرة إلى معلول المتقدم الذي أعادها إلى الشباك ليكون أول تونسي يسجل في مباريات القمة، وجاءت المباراة باهتة مع أفضلية للزمالك بالشوط الأول وللأهلي في الثاني، ودخل الأهلي القمة رقم 119 ضمن مسابقة الدوري متوجاً باللقب رقم 41 بتاريخه فبحث عن الفوز المعنوي وكان له ما أراد مسجلاً الفوز رقم 44 في مواجهات الفريقين مقابل 47 تعادلاً و25 هزيمة.

زعامة مطلقة

وكان الأهلي توج بطلاً للدوري موسم 2018/2019 في الأسبوع الماضي عقب فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف وبالمقابل فاز الزمالك يومها على الإسماعيلي بالنتيجة ذاتها إلا أن فارق الخمس منح اللقب للأحمر قبل مباراة القمة، وكان الأهلي اعتلى الصدارة عقب الأسبوع 31 بفوزه على سموحة بهدف مستفيداً من تراجع الزمالك المتصدر السابق المتعادل مع الإنتاج الحربي 1/1 واستمرت تعادلات الأبيض بعدها فخسر نقطتين أمام حرس الحدود 1/1 ثم مع الجونة 2/2 على حين فاز الأهلي على إنبي 2/صفر وتعادل مع الإسماعيلي 1/1 قبل أن يحسم الأمر بالفوز على المقاولين.

تتويج الأهلي حمل الرقم 41 معززاً أرقامه القياسية البعيدة عن الجميع حيث يملك الزمالك 12 لقباً فقط وهو الرابع على التوالي علماً أنه سبق له أن توج باللقب 9 مرات متتالية في بدايات الدوري، وقد احتل أحد المراكز الثلاثة الأولى في 56 موسماً من أصل 60، وعزز الأهلي أرقامه القياسية حيث بلغت ألقابه 114 على الصعد كافة وهو ما يجعله أحد أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب على مستوى العالم،

أرقام حمراء

لعب تأجيل المباريات بسبب المشاركة بدوري أبطال إفريقيا دوراً في عدم صعود الأهلي سدة الترتيب في الدوري سوى 7 أسابيع من 34 وأولها في الأسبوع الرابع واستمر هناك لأسبوعين فقط ثم في الأسبوع 28 قبل أن يعود إليها في الجولة 31 وقد مر بظروف صعبة من خلال تراجعه إلى مراكز الهبوط في مرات نادرة حيث احتل المركز 12 في الجولة 11 ثم المركز الأخير في الجولة 15 كحالة نادرة مر بها طوال مشاركاته إلا أنه بالنهاية استفاد من قلة خبرة بيراميدز شريك المنافسة الثالث هذا الموسم وأخطاء الزمالك ليتربع مجدداً على عرش الدوري برصيد 80 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأخير و10 نقاط عن بيراميدز.

وحقق الفريق 25 فوزاً و5 تعادلات و4 هزائم كانت أمام الاتحاد الإسكندري 3/4 والمقاولون العرب صفر/1 وأمام بيراميدز ذهاباً وإياباً 1/2 وصفر/1 ليصبح الأخير أول فريق يهزم الأهلي ثلاث مرات في موسم واحدة وهو الذي أبعده من ربع نهائي كأس مصر بفوزه 1/صفر.

وسجل لاعبو الأهلي 56 هدفاً كثالث أقوى هجوم بعد الزمالك (65 هدفاً) وبيراميدز (61) وقد سجل لاعبوه في 30 مباراة وتناوب 21 لاعباً على التسجيل، على حين اهتزت شباكه 20 مرة كأفضل دفاع والطريف أنه حافظ على نظافة شباكه 19 مرة، أما أفضل هدافيه فكان التونسي علي معلول (8 أهداف) ومروان محسن والمغربي وليد آزارو (6 أهداف) وبفارق بعيد عن هداف الدوري أحمد علي لاعب المقاولون الذي سجل 18 هدفاً.

لائحة الشرف

اللقب هو الأول تحت قيادة المدرب الأورغوياني مارتين لاسارتي الذي تسلم المهمة في العام الماضي وقد اعتمد في الموسم على 39 لاعباً وهنا أبرز اللاعبين الذين مثلوا الأهلي من خلال الدقائق الملعوبة: أيمن أشرف، عمرو السولية، علي معلول، ناصر ماهر، وليد آزارو، محمد الشناوي، محمد هاني، هاشم محمد، كريم نيدفيد، حسين الشحات، أحمد فتحي، ياسر ابراهيم، وليد سليمان، سعد سمير، جيرالدو، ساليف كوليبالي، رمضان صبحي، حمدي فتحي، شريف إكرامي وأحمد الشيخ.