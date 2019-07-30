شؤون محلية

كيس الأعلاف في القطاع الخاص أرخص من سعر الجمعيات الفلاحية في طرطوس!

| طرطوس- محمد حسين

الأربعاء, 31-07-2019

أكدت عدة جمعيات فلاحية في سهل عكار لـ«الوطن» أن السبب وراء بيع كيس العلف المنتج في معمل أعلاف طرطوس في المتاجر الخاصة بسعر أرخص من الجمعيات الفلاحية، يعود لعدم وجود جهاز معايرة في المعمل.
موضحين بأن وزن الكيس يصل إلى 55 كغ وينخفض أحياناً إلى 45 كغ والسعر الذي يباع به هو سعر الشراء من المعمل زائد مصاريف النقل حيث يصل سعر الكيس إلى 5700 ليرة. في حين أن التجار يستجرون الأكياس الناقصة الوزن ويبيعونها بسعر أقل على أنها بالوزن النظامي والمربون لا يدركون ذلك.
وأشار رؤساء الجمعيات إلى أن هذه المشكلة ليست الوحيدة ففي الطقس الصيفي الحار تتعرض الأعلاف للتسوس ونقص الوزن الإضافي ولذلك لا يستجر الأعلاف سوى 6 جمعيات في سهل عكار من أصل 34 جمعية فلاحية
وأكد رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد لـ«الوطن» أن هذه المشكلة قائمة منذ إحداث المعمل قبل أكثر من خمس سنوات متسائلا هل يعقل عدم وجود جهاز للمعايرة في معمل الأعلاف؟ وهل غياب الجهاز يعود بمنافع شخصية للبعض؟

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