شؤون محلية

المقاهي تعتدي على الحدائق وعلى الأرصفة في حمص … النجار لـ«الوطن»: تنظيم 500 مخالفة إشغال مخالف خلال شهرين

| حمص- نبال إبراهيم

الأربعاء, 31-07-2019

ما زالت الشوارع الرئيسية في مدينة حمص تكتظ بالإشغالات، ومن يسير مساءً في شارعي الحضارة والأهرام على سبيل المثال فسوف يعاني الازدحام الكبير وضيق الأرصفة وانعدامها في بعض الأحيان بسبب الإشغالات التي فرضتها الكافيتريات والمطاعم، ناهيك عن وضع سلات مهملات كبيرة في الشارع تمنع المشاة من السير بمحاذاة الرصيف.
وما يزيد الوضع سوءاً أن عدداً من هذه المطاعم والمقاهي قد أقيمت في بعض الحدائق العامة وبعضها الآخر قام بضم واقتطاع أجزاء من الحدائق العامة له على الرغم من ندرة الحدائق العامة في مدينة حمص.
وفي السياق بيّن مدير مدينة حمص محمد النجار في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المكتب التنفيذي سمح بإشغال الأرصفة بمساحة لا تتجاوز نصف عرض الرصيف للأرصفة التي يتجاوز عرضها 3 أمتار وما فوق بحيث يسمح للمارة بالتحرك والعبور بشكل ميسر وسهل من دون إعاقة.
وأشار إلى أنه في السابق كان هناك ضعف في آلية ضبط وقمع الإشغالات المخالفة نتيجة لنقص الكوادر التي تعمل على تغطية المساحة الجغرافية على امتداد أحياء المدينة، مضيفاً: حالياً تمت إعادة توزيع وهيكلة مكتب قمع الإشغالات في مجلس المدينة ورفده بعدد كافٍ من العناصر الجديدة وتم توزيعهم ضمن قطاعات ضمن المدينة وفق برنامج وجولات يومية مكثفة على مدار 12 ساعة صباحاً ومساءً لمتابعة لضبط هذه الإشغالات وإزالة المخالف منها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وفق الأنظمة والقوانين مع فرض قيم مالية قد تتجاوز مبلغ 10 آلاف ليرة سورية وفي حال التكرار للمخالفة قد تصل العقوبة إلى الإغلاق، لافتاً إلى أن مكتب قمع الإشغالات في مجلس المدينة كثف جولاته مؤخراً وقام بتنظيم ما يقرب من 10 ضبوط يومياً بحق المخالفين أي بما يعادل من 200 إلى 300 ضبط شهرياً، حيث وصلت عدد الضبوط التي نظمت خلال الشهرين الماضيين إلى ما يزيد على 500 ضبط إشغال.
وبيّن النجار أن موازنة إعادة تأهيل وصيانة الحدائق العامة ضمن المدينة كانت خلال الأعوام الماضية معدومة، لكن خلال العام الجاري تم إدراج أعمال صيانة الحدائق ضمن خطة عمل متكاملة بعد أن تم تخصيص نحو 50 مليون ليرة سورية لهذه الأعمال، موضحاً أن مجلس المدينة بدأ مؤخراً العمل على إعادة وتأهيل بعض الحدائق العامة في المدينة ومنها حديقة الدبابير في مركز المدينة وحديقة ابن اللباد في حي عكرمة الجديدة.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 31-07-2019

خميس في لقائه الأطباء: أنتم شريك حقيقي داعم لخطة الدولة في تطوير القطاع الصحي … نقيب الأطباء لـ«الوطن»: الحكومة احتضنت الأطباء ومشروع لإقامة مدينة طبية تضم عدة مشافٍ

الأربعاء, 31-07-2019

لم يجدن من مواجهة أهل أزواجهن مفراً.. والنفقة والميراث أهم الأسباب … دعاوى كثيرة رفعتها أرامل لإسقاط ولاية الجد لظلمه أحفاده القاصرين … النفقة على الأم والقاصرين ممكن أن تصل إلى 100 ألف بحسب حال المكلفين

الأربعاء, 31-07-2019

5000 عقد بيع لعقارات أبرمت في محكمة المجموعات الإرهابية في دوما … قاضي محكمة البداية لـ«الوطن»: كافة العقود أثناء خروج المنطقة عن السيطرة غير معتمدة رسمياً ولا يعتد بها

الأربعاء, 31-07-2019

«دمشق» في الصدارة.. وتحسن ملموس لثلاث جامعات سورية في التصنيف الجديد لـ«ويب ماتريكس» العالمي لشهر تموز … جامعة طرطوس تزيد 6 آلاف درجة وحماة بواقع 800 درجة … دشاش لـ«الوطن»: إجراءات مفترض تطبيقها لتحسين واقع ترتيب جامعات القطر

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock