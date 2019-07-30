لم يجدن من مواجهة أهل أزواجهن مفراً.. والنفقة والميراث أهم الأسباب … دعاوى كثيرة رفعتها أرامل لإسقاط ولاية الجد لظلمه أحفاده القاصرين

لا تجد العديد من النساء الأرامل مفراً في مواجهة أهل الزوج سواء في النفقة على الأولاد أم القسمة على الميراث الذي تركه خلفه، فقصص كثيرة تشهدها المحاكم الشرعية حول الخلافات التي تحدث بين الأرامل وأهل أزواجهن وخصوصاً مع والد الزوج المتوفى.

ومن تلك القصص أن امرأة توفي زوجها منذ أشهر إلا أن والده حاول بكل الطرق أن يأخذ ميراث الأولاد القاصرين، وقانون الأحوال الشخصية يعطيه حق الولاية على الأولاد في المال والنفس، إلا أن المرأة ذات الأربعين ربيعاً، أكدت أن الجد يحاول أن يأخذ مال القاصرين من دون أن يعطيهم منه شيئاً.

وكشفت مصادر قضائية عن وجود كثير من الدعاوى لإسقاط الولاية مرفوعة من نساء أرامل على آباء أزواجهم المتوفين لسعيهم الحصول على ميراث الأولاد القاصرين وحرمانهم من النفقة، موضحة أنه في حال كان هناك إساءة منه كمنع النفقة عن الأولاد يتم توجيه المرأة إلى رفع الدعوى لإسقاط ولايته وتعيينها وصياً على القاصرين.

وذكرت المصادر أن القانون اعتبر الجد ولياً على القاصرين وبوجوده لا ولاية للأم عليهم، لكن هذا لا يعني أن يسيء، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من الحالات تبين أن الأمهات كن مفتريات على الجد.