ترامب يجدد اتهاماته بحق الصين

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المزيد من الاتهامات إلى الصين فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في تغريدة على تويتر إن فريقي يقوم بالتفاوض معهم الآن لكن الصينيين ينتهون دائماً بتعديل الاتفاق لما فيه مصلحتهم.

وافتعلت الولايات المتحدة حرباً تجارية مع الصين بعد قيام إدارة ترامب أواخر أيلول الماضي بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية في إطار سياسات العقوبات الاقتصادية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة التي لا تسير وفق نهجها وهو ما ردت عليه الصين بالمثل.

وأضاف ترامب: إنه «كان يفترض أن تبدأ الصين بشراء منتجاتنا الزراعية، ولكن لا شيء يقول أنها تفعل ذلك، هذه هي المشكلة مع الصين فهي لا تفعل بكل بساطة ما تقول إنها عازمة على القيام به».

وأضاف: إن «الصين في وضع سيئ وهي أسوأ سنة لها منذ 27 عاماً، كان يفترض أن تشتري منتجاتنا الزراعية، لا شيء يشير إلى أنها تقوم بذلك، هذه المشكلة مع الصين، بكل بساطة لا تطبق ما تقول إنها ستقوم به».

ورجح ترامب أن الصينيين يريدون كسب الوقت إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، على أمل أن يأتي رئيس للولايات المتحدة من الكتلة الديمقراطية لإبرام صفقة تجارية جديدة معه.

وعن تداعيات الحرب التجارية المشتعلة على الاقتصاد الصيني، قال ترامب: إن «الصين خسرت 5 ملايين فرصة عمل ومليوني وظيفة صناعية بسبب رسوم ترامب، لقد أعاد ترامب الصين إلى الوراء، الولايات المتحدة تبلي بلاء حسناً».

وتتزامن اتهامات ترامب هذه مع استئناف المحادثات في شنغهاي بين الأميركيين والصينيين وهي الأولى وجهاً لوجه منذ إخفاق المفاوضات في أيار الماضي عندما اتهم ترامب بكين بأنها لا تفي بالتزاماتها.

هذا ومنحت الصين الترخيص لاستيراد عدد من المنتجات الزراعية من روسيا، بعدما أوقفت استيراد نظيراتها من الولايات المتحدة.

كذلك صدقت السلطات الصينية على استيراد فول الصويا من جميع أنحاء روسيا.

في هذه الأثناء قالت شركة «هواوي»: إن عائداتها حققت في النصف الأول من 2019 نمواً يقدر بـ23,2%، مقارنة بالفترة نفسها من 2018 على الرغم من الحملة الأميركية المكثفة ضدها التي أصبحت حظراً تجارياً في مايو.

وقالت «هواوي»، التي بدأت الكشف عن النتائج الفصلية لهذا العام، أمس: إن العائدات من النصف الأول ارتفعت إلى 401,3 مليار يوان أي 58,28 مليار دولار، بعدما كانت العام الماضي 325,7 مليار يوان، حيث بلغت شحنات الهواتف الذكية 118 مليون وحدة بارتفاع 24%.

وتعطلت سلسلة الإمداد الخاصة بشركة «هواوي» إلى حد كبير عندما وضعتها واشنطن على القائمة السوداء التجارية في منتصف شهر أيار.

وتزعم الحكومة الأميركية أن الشركة تشكل خطراً على الأمن القومي، حيث إن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس، وهو ما نفته «هواوي» مراراً.