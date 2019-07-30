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رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت

| روسيا اليوم

الأربعاء, 31-07-2019

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق، أحمد قايد صالح، أمس الثلاثاء: إنه لا مجال لتضييع مزيد من الوقت، مشيراً إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أحمد قايد صالح، في كلمته خلال حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة التعليم والمتوسط وبكالوريا 2019: إن الحوار يجب أن يتمحور حول هذه النقطة الأساسية، منتقداً وضع شروط من أجل مباشرة الحوار.
وأفاد رئيس أركان الجيش الجزائري بأن الحوار يجب أن يتم بعيداً عن الشروط المسبقة والإملاءات، مثمناً ما تحقق لاسيما بعد استقبال الرئيس المؤقت الشخصيات الـ6 التي تشكل هيئة الحوار والوساطة.
وتعهد صالح بتوفير الإمكانات اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.
ورفض صالح إجراءات الطمأنة التي دعت إليها شخصيات لجنة الحوار، من إطلاق سراح سجناء الرأي وتخفيف الإجراءات الأمنية، ووصفها بالدعوة المشبوهة وغير المنطقية.
كما رفض أيضاً مطالب استقالة الحكومة، مؤكداً أن مؤسسات الدولة خط أحمر وستواصل عملها إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، وتطرق في كلمته إلى الوضع السياسي الحالي الذي تعيشه الجزائر.

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