عربي ودولي

العراق يدعو الشركات الألمانية للمساهمة في إعادة الإعمار

| شينخوا

الأربعاء, 31-07-2019

دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الشركات الألمانية إلى المساهمة في مشروعات إعادة إعمار البنى التحتية في بلاده.
وجاءت دعوة الحكيم خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير ألمانيا لدى بغداد أوله ديل، بحسب بيان للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية العراقية، حسب ما ذكرت وكالة «شينخوا».
وبحث الجانبان «في شأن العلاقات بين العراق وألمانيا، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين».
وأفاد البيان أن الحكيم أشاد بمواقف «ألمانيا الداعمة للعراق، ولا سيّما ما قدّمته من مساعدات في الحرب على عصابات داعش الإرهابيّة»، داعياً «الشركات الألمانيّة إلى الاستثمار، ولا سيَّما في مشروعات إعادة إعمار البنى التحتيّة».
وأكد الحكيم وفقاً للبيان «دعمه لجُهُود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين بغداد وبرلين، وتطوير التعاون الثنائيّ بما يحقق المصالح المشتركة».
وتعد ألمانيا إحدى الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويتولى تقديم الدعم والإسناد والتدريب للقوات العراقية في حربها على التنظيم الإرهابي.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 31-07-2019

إيران تؤكد ضرورة اعتمادها والصين فكراً إستراتيجياً لمواجهة العداء الأميركي

الأربعاء, 31-07-2019

مخطط جديد للاحتلال لإقامة 2000 وحدة استيطانية في القدس المحتلة … لجنة لتعليق الاتفاقيات مع إسرائيل.. ومنظمة التحرير تدين الصمت تجاه جرائم الاحتلال

الأربعاء, 31-07-2019

متأملاً أن تلعب روسيا دوراً إيجابياً لحل الأزمة في ليبيا … السراج يتنبأ بقرب هزيمة حفتر في معركة طرابلس

الأربعاء, 31-07-2019

ترامب يجدد اتهاماته بحق الصين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock