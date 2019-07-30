العراق يدعو الشركات الألمانية للمساهمة في إعادة الإعمار

دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الشركات الألمانية إلى المساهمة في مشروعات إعادة إعمار البنى التحتية في بلاده.

وجاءت دعوة الحكيم خلال تسلمه أوراق اعتماد سفير ألمانيا لدى بغداد أوله ديل، بحسب بيان للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية العراقية، حسب ما ذكرت وكالة «شينخوا».

وبحث الجانبان «في شأن العلاقات بين العراق وألمانيا، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين».

وأفاد البيان أن الحكيم أشاد بمواقف «ألمانيا الداعمة للعراق، ولا سيّما ما قدّمته من مساعدات في الحرب على عصابات داعش الإرهابيّة»، داعياً «الشركات الألمانيّة إلى الاستثمار، ولا سيَّما في مشروعات إعادة إعمار البنى التحتيّة».

وأكد الحكيم وفقاً للبيان «دعمه لجُهُود السفير الجديد في تعزيز العلاقات بين بغداد وبرلين، وتطوير التعاون الثنائيّ بما يحقق المصالح المشتركة».

وتعد ألمانيا إحدى الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويتولى تقديم الدعم والإسناد والتدريب للقوات العراقية في حربها على التنظيم الإرهابي.