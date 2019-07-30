وزير سوداني من اللاذقية يطرح «التبادل السلعي» مع سورية

أكد وزير الزراعة والغابات في السودان بابكر عثمان محمد أن سورية تجاوزت المرحلة الأصعب في الحرب بفضل إرادة الشعب ووقوفه خلف قيادته وجيشه، معرباً عن أمله بفتح آفاق رحبة للتعاون بين السودان وسورية في مجالات تبادل السلع المختلفة.

وخلال زيارته إلى محافظة اللاذقية شدد عثمان محمد، على أهمية البرامج ومراكز الأبحاث الزراعية في سورية وفي اللاذقية بشكل خاص، معتبراً أنها تشكل أحد أعمدة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الذي ساهم في صمود سورية بوجه الإرهاب.

وأكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن اهتمام سورية بالقطاع الزراعي والمحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي مكنها من الصمود في هذه الحرب الطويلة، مشيراً إلى المقومات الزراعية في اللاذقية التي يمكن أن تكون محط تعاون بين سورية والسودان بالاستفادة من موقع المحافظة ووسائل النقل فيها كالمرفأ والمطار.