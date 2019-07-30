الأولى

مجلس نقابة الأطباء يطالب الحكومة بتصنيف المهنة والمشافي الخاصة وتوحيد الأجور

| هناء غانم

الأربعاء, 31-07-2019

كشف نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن أنه تمت مطالبة الحكومة بتصنيف مهنة الأطباء وتصنيف المشافي الخاصة والأهم تعديل وتوحيد الأجور الطبية لتلافي الفوضى بالأجور لتكون نظامية، وتمت إحالة الموضوع إلى وزارة الصحة لوضع الأسس المتعلقة بذلك.
وخرج أعضاء مجلس نقابة الأطباء في سورية بعد لقائهم أمس رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بحزمة من القرارات تتعلق بمراجعة القوانين الناظمة لعمل النقابة وتعزيز التواصل مع فروعها، فأكد خميس أن نقابة الأطباء شريك حقيقي وداعم لخطة الدولة في تطوير القطاع الصحي والطبي، ومشدداً على أهمية تكامل الجهود المشتركة للانتقال لواقع أفضل.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حسن أنه تم التأكيد على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير وسائل تشخيص العلاج التي يقوم بها الأطباء إضافة إلى وسائل التطوير الطبي بالجامعات الحكومية والخاصة.
وتطرقت المناقشات إلى دور النقابة في وضع ضوابط للأخطاء الطبية وأهمية مشاركتها في تطوير المناهج الجامعية وتنظيم ورشات عمل حول التطور العلمي في مختلف المجالات الطبية والعلاجية.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 31-07-2019

أكد حرص بلاده على المشاركة في معرض دمشق الدولي … السفير الجزائري لـ«الوطن»: عندما يحصل أي تعدٍ على سورية لن نكون إلا بجانبها

الأربعاء, 31-07-2019

ألمانيا ترفض طلباً أميركياً للمشاركة في «تأمين» مضيق هرمز … خفر السواحل الإيرانية والإماراتية يجتمعون بعد انقطاع لست سنوات

الأربعاء, 31-07-2019

استهداف صاروخي إرهابي على مدنيين بريف حماة … موسكو: الغرب بحاجة للوجود الإرهابي في إدلب!

الأربعاء, 31-07-2019

تركيا تتحضر لغزو مناطق سورية في شرق الفرات

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock