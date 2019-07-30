مجلس نقابة الأطباء يطالب الحكومة بتصنيف المهنة والمشافي الخاصة وتوحيد الأجور

كشف نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن أنه تمت مطالبة الحكومة بتصنيف مهنة الأطباء وتصنيف المشافي الخاصة والأهم تعديل وتوحيد الأجور الطبية لتلافي الفوضى بالأجور لتكون نظامية، وتمت إحالة الموضوع إلى وزارة الصحة لوضع الأسس المتعلقة بذلك.

وخرج أعضاء مجلس نقابة الأطباء في سورية بعد لقائهم أمس رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بحزمة من القرارات تتعلق بمراجعة القوانين الناظمة لعمل النقابة وتعزيز التواصل مع فروعها، فأكد خميس أن نقابة الأطباء شريك حقيقي وداعم لخطة الدولة في تطوير القطاع الصحي والطبي، ومشدداً على أهمية تكامل الجهود المشتركة للانتقال لواقع أفضل.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حسن أنه تم التأكيد على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير وسائل تشخيص العلاج التي يقوم بها الأطباء إضافة إلى وسائل التطوير الطبي بالجامعات الحكومية والخاصة.

وتطرقت المناقشات إلى دور النقابة في وضع ضوابط للأخطاء الطبية وأهمية مشاركتها في تطوير المناهج الجامعية وتنظيم ورشات عمل حول التطور العلمي في مختلف المجالات الطبية والعلاجية.