برجك اليوم – الأربعاء 31 تموز 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان انتبه من تصرف عفوي تضايق فيه من حولك ففي الأغلب يسهل علينا جرح من نحبه، لأننا نعتبر أنه يجب أن يغفر لنا ويتحملنا ولكن تحمل أنت أيضاً قليلاً واغفر وسامح كثيراً.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار التجمعات والمرح عنوان هذا اليوم، وقد يحمل لك فرصة للسفر أو للتعارف مع من تحب، وربما تفكر بمشاريع تتعلق بالرفاهية والتسلية لتدخل السعادة إلى قلوب من حولك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تعاني اليوم مستحقات مادية كبيرة ترهقك وتفوق دخلك لا تستطيع دفعها، وقد يضايقك بعض المستحقات المالية المستوجبة عليك أو مشروع تأجل من فترة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تساعد وتدير وتناقش وتنهي أعمالك أو تتعرف على أناس جدد وتفرض شروطك وتسعد لأن من حولك يلبيها، وتجد أن العقل والقلب يتفقان من أجل إحداث تغير أفضل لحياتك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب أنا أظن أن أغلب مشاكلك سيكون سببها شخصياً سواء في العمل أم في العلاقات، فانتبه لعفويتك وكلامك غير المحسوب أحياناً، ما يزيد من مضايقات المحيط منك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت محب وعطوف وموضع اهتمام من حولك وهاتفك لا يتوقف عن الرنين، فالفرصة متاحة للتعرف على الأشخاص الغرباء في مكان عملك أو في نشاطاتك الرياضية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لا تتخذ قرارات متسرعة اليوم لأنك عصبي أو شكاك ولا تترك نفسك عرضة للفهم الخاطئ، فقد لا يكون الحوار سهلاً هذا اليوم ولذلك انتبه إلى أمورك الشخصية والعائلية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني الحظوظ جيدة جداً وأبواب الحياة مفتوحة إذا بذلت جهداً لتغير حياتك ولم تخف، غامر وخذ قرارات ولا تعتبر أن التغير مخاطرة فهو ليس كذلك إذا درست ما تفعل جيداً.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تميل إلى تقديم المساعدات لأنك ملتزم بصداقاتك الدائمة كتعاطف وكمحبة، فأنت تعطي ولا تنتظر أن يطلب منك لكي تمنح مساعدات,

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني يوم يجعلك متوتراً أحياناً وفاقداً للأمل أحياناً وقد تدخل في خلافات مع شركائك في العمل، وكلما كنت أهدأ وقللت من كلامك في حالة الغضب كانت أمورك أفضل.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط إذا قدرت سلوكك فسوف وجدت أنك تسرف في استهلاك الوقت على الرفاهية ناسياً الضروري واللازم، فلا تماطل هذا اليوم في إنجاز مهامك وخاصة في العمل ولا تنسَ مواعيدك المهمة.