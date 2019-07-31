رونالدو: هذا اللقب هو الأغلى

أكد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أن أغلى الألقاب التي حصل عليها هو الذي حققه مع منتخب بلاده عندما توّج ببطولة أمم أوروبا عام 2016 على حساب فرنسا. وأضاف: «جميع الألقاب مهمة، ولكن على مستوى الأندية فزت بدوري الأبطال والدوري الإسباني، ولكن على الأرجح الفوز بكأس أوروبا مع البرتغال في 2016 كان الأهم في مسيرتي، الفوز مع النادي لا يتساوى مع الفوز مع بلدك الذي يكون أصعب». وأوضح أن نادي ريال مدريد، كان له تأثير كبير فيه من الناحية الشخصية، وأنه يكن له وداً خاصاً، بعدما قضى بين جدرانه 9 سنوات قدم خلالها أفضل مواسمه عبر مسيرته على الإطلاق.

وتابع: «أهم شيء هو أن مسيرتي مضت بشكل جيد بعد خروجي من ريال مدريد؛ لأنه ليس من السهل أن تغادر الملكي بالطريقة التي خرجت بها بعد 9 سنوات، ثم تنضم لدوري مختلف مع زملاء مختلفين، وفي عمر الـ33».

وأكمل: «في رأيي كان أحد أفضل مواسمي سواء على الجانب الفردي، أم الجماعي، الفوز بـ3 ألقاب يعني أن الموسم كان رائعاً».

وأشار رونالدو إلى أن جوفنتوس هو أحد المرشحين للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.