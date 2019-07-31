غذاء يساهم في إطالة العمر

ثبت علمياً أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد على إطالة العمر والعيش بشكل صحي لفترة أطول. ويحد الطعام الصحي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، وفقا للعلماء.

وتبين أن تناول غذاء غني بالخضراوات يعزز طول العمر، كما يؤدي الاستغناء عن اللحوم الحمراء واستبدالها بالبقوليات والبذور والفواكه، إلى تحسين الصحة العامة والعيش حياة طويلة.

وفي دراسة راقب الباحثون صحة مجموعة من المرضى ونظامهم الغذائي خلال 30 عاماً، وجدوا أن كل 3 بالمئة زيادة في السعرات الحرارية المأخوذة من البروتين النباتي، تحد من خطر الوفاة بنسبة 10 بالمئة.

ووجد الباحثون انخفاض خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين تناولوا كميات إضافية من البروتين النباتي، مع ارتفاع الخطر لدى أولئك الذين تناولوا المزيد من البروتينات الحيوانية.

وقال مينغيانغ سونغ الذي عمل على الدراسة: «تشير نتائجنا إلى أن الناس يجب أن يفكروا في تناول المزيد من البروتينات النباتية أكثر من البروتينات الحيوانية». وبحثت دراسة أخرى في مدى أثر التخلص من اللحوم الحمراء في غذاء الفرد، على الصحة والوقاية من الأمراض.

وأشارت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالكثير من المكسرات والبذور والأسماك والخضراوات والحبوب الكاملة، يبدو أفضل من اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء.

وقالت الدكتورة سارة بريور: «لا تحتاج إلى أن تكون نباتياً 100 بالمئة للحصول على الفائدة المرجوة، يمكن تناول الفواكه والخضراوات لتقليل خطر الإصابة بالعديد من الحالات الأخرى أيضاً، مثل مشكلات الجهاز التنفسي والتهاب المفاصل».