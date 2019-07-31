غموض في الطليعة ووضوح في النواعير

يبدو أن فضل النايف نائب رئيس نادي الطليعة ومدير الكرة أصبح أشبه بإنسان يحاول حل كلمات متقاطعة وكلما تعثر في الحلول الأفقية يتجه للحلول العمودية، وفي الحالتين يرتطم بالمربعات السوداء، هذه الحالة التوصيفية لنادي الطليعة الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الوصول لنهاية مسدودة قد لا ينفع بعدها العودة لنقطة البداية، فمسألة الفراغ في منصب رئاسة النادي أصبحت القضية الأهم بالنسبة للشارع الطلعاوي الذي طالب مراراً وتكراراً بمعالجة المسألة المعقدة، ويعتبر الكثيرون أن التأخير في الأمر قد يؤدي إلى نتائج لا يحمد عقباها خاصة أن بعض اللاعبين ممن تم الاتفاق معهم بعقد مبدئي طالبوا بفسخ عقودهم عقب توتر الأوضاع الإدارية في النادي.

رابطة المشجعين وعلى صفحة رئيسها غازي اليوسف أكد أن القيادة السياسية وعدت بمعالجة الأوضاع في الطليعة بأسرع وقت ممكن لتجاوز التصدع الذي قد يضرب جسد النادي صاحب الشعبية الواسعة في حماة وريفها.

على الطرف النواعيري تبدو الأجواء أكثر وضوحاً ويعود ذلك للحنكة الكبيرة التي تميز رئيس النادي عبد القادر مغمومة الذي يعمل بصمت ومن دون مقدمات وقد استحوذ النادي على خدمات مجموعة جيدة من اللاعبين بطريقة سرية تبعد أميالأً عن التطبيل والتزمير.

التعاقدات الجديدة

سبعة لاعبين مميزين وقعوا للنواعير وهم محمد كنيص من الفتوة، محمد باش بيوك من حطين، أحمد البصير من العراق، حمدي المصري وسليمان سليمان من تشرين، ورامي عامر من الوثبة، وعمار سليمان من الساحل، وتم تجديد عقود كلٍ من عبد الكريم فتيح وأسمر محمد ومرهف قصاب، وقد حافظت الإدارة على بعض اللاعبين الموقعين أصولاً للموسم القادم وتم الاستغناء عن مزاد برازي وطارق مكيس.

تدريبات كرة النواعير انطلقت منذ عدة أيام بقيادة كادر فني متوازن (حسب قناعة الكثيرين) مؤلف من خالد حوايني مديراً فنياً وفراس معسعس مدرباً وأكرم على مساعداً وعلي شعبان للحراس.

بينما مازالت عجلة الطليعة متوقفة بسبب تباين الأوضاع الإدارية في النادي وقد أكد الكابتن عمار شمالي أن تأخير انطلاق التدريبات قد يؤثر سلباً على مسيرة الفريق وأتمنى على إدارة الطليعة معالجة الموضوع قبل فوات الأوان، ومما لا يعرفه أحد أن بعض اللاعبين ممن وقعوا على العقد الطلعاوي عادوا وطالبوا الإدارة بفسخ عقودهم بسبب التقصير في عملية تسديد الدفعة الأولى حسب الاتفاق، وقد علمنا من مصدر خاص أن اللاعب محمد صهيوني تم فسخ عقده بالتراضي ولم تفصح الإدارة عن ذلك تحسباً لردود أفعال الجمهور وبعض اللاعبين.

وكانت الإدارة قد استقدمت كلاً من شعيب العلي الذي حاول مراراً فسخ عقده ولكن لم ينجح بذلك، ومحمد عبادي وسامر السالم ونور الدين علوش قادمين من حطين وقد أكدت مصادر أخرى أن الحارس كاوا حسو في طريقه للالتحاق بفريق الطليعة قادماً من هولندا لكن تعثرت الأمور الإدارية في النادي وتم تأخير إيفاده بشكل رسمي وقد تم التجديد لكل من عبد الرزاق محمد ومحمد أمين حداد وبلال التتان ومحمود النشمي ولم يتم الاستغناء عن أي لاعب مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم القادم.