استهلال سوبر للموسم الأوروبي 2019/2020 … كلاسيكو ألماني وتحدٍ جديد للباريسي

صيف مزدحم على الصعيد الدولي عاشته كرة القدم لم يهدأ خلاله بعض اللاعبين ما انعكس على استعدادات الأندية للموسم الجديد الذي بات على الأبواب، فهاهي المنافسات تعود إلى الملاعب الأوروبية من خلال مباريات كؤوس السوبر المحلية التي أقيمت بالفعل في هولندا إيذاناً لبدء موسم 2019/2020 وتقام السبت مباراتا كأس السوبر في ألمانيا وفرنسا حيث تشهد العاصمة الصينية بكين لقاء سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي مع رين حامل الكأس في جائزة الأبطال كما يطلق عليها في بلاد العطور، ويستضيف ملعب سيغنال إيدونا بارك قمة الكرة الألمانية بين بايرن ميونيخ حامل لقب البوندسليغا ووصيفه بورسيا دورتموند وصيفه علماً أن الأول هو بطل الثنائية المحلية.

ويشهد ملعب ويمبلي في لندن لقاء الدرع الخيرية الذي يجمع عادة بطل الدوري والكأس وهو بمنزلة السوبر الإنكليزية رغم أنه لا يدخل ضمن الألقاب المعترف بها هناك ويلتقي فيه مان سيتي بطل البريميرليغ ووصيفه ليفربول في استكشاف أولي لما ستكون عليه المنافسة بينهما على اللقب بعد صراع الموسم الماضي الشرس الذي انتهى للسيتيزنز بفارق نقطة.

كلاسيكو ألمانيا

يدخل دورتموند أول تحد له في الموسم الجديد أمام بايرن على كأس السوبر وذلك بحثاً عن فك العقدة الملازمة لأصفر الرور أمام البافاري، فعلى الرغم من فوزه ثلاث مرات خلال 3 سنوات أخيرة في مناسبات عديدة إلا أن الهزائم الكبيرة التي لاحقته تحتم على لاعبي المدرب فافر إظهار مدى مقدرتهم على مجاراة الزعيم على البطولات المحلية وخاصة أنهم استسلموا للقدر البافاري مع نهاية الموسم الماضي بعد منافسة شرسة، وربما يكون ملعب إيدونا بارك الخاص بدورتموند سلاحاً إضافياً لرفاق ماركو رويس وهوملز العائد لمواجهة زملائه القدامى بعد عودته إلى الأصفر، إلا أن البافاري تعود على الفوز هناك وبنتائج كبيرة أحياناً فسجل 6 انتصارات خلال العقد الأخير ومنها على كأس السوبر بالذات عام 2017 لكن احتاج يومها إلى ركلات الترجيح وهي إحدى 6 مواجهات سابقة بين الفريقين في هذه المسابقة وقد تقاسما خلالها التتويج.

من جهته فقد البايرن عدداً من اللاعبين مثل ريبيري وأرين روبن لانتهاء عقديهما وكذلك خاميس رودريغيز لانتهاء إعارته من الريال وماتس هوملز إلى دورتموند وتعاقد مع الفرنسي بافار والإسباني لوكاس هيرنانديز وما زال يبحث عن آخرين لتعويض ريبيري وروبن.

سجل المسابقة

انطلقت مسابقة كأس السوبر عام 1987 إلا أنها توقفت بعد 10 نسخ كاملة قبل أن تعود إلى الحياة عام 2010 فأقيمت 19 مرة وعلى غرار بطولتي الدوري والكأس يتصدر البايرن لائحة المتوجين برصيد 7 ألقاب أعوام (1987 و1990 و2010 و2012 و2016 و2017 و2018) يليه دورتموند بـ5 ألقاب (1989 و1195 و1996 و2013 و2014) ثم فيردر بريمن بـ3 ألقاب (1988 و1993 و1994) وتوج بها مرة واحدة كل من: شالكه (2011) وشتوتغارت (1992) وكايزرسلاوترن (1991) وفولفسبورغ (2015).

هل يفعلها رين؟

هي إعادة لنهائي كأس فرنسا 2019 ويومها نجح رين بإيقاف انتصارات الباريسي في تلك المسابقة عند أربعة ألقاب متتالية ويأمل رين بفعل ذلك مجدداً حتى لو عن طريق ركلات الترجيح كما فعل في نهائي ملعب فرنسا الدولي في نيسان الماضي يوم تعادلا 2/2 قبل أن تبتسم ركلات الأعصاب لرين، ويمكن القول أن الباريسي يبقى مرشحاً رغم فقدانه لعدد من العناصر وأهمها نيمار الذي لم يصل إلى الجاهزية الكاملة بعد وسط تكهنات بأنه سيغادر النادي هذا الصيف، إلا أن الباريسي ضم بالمقابل عدداً من اللاعبين مثل أندير هيريرا وديالو سارابيا لكنه لم يتعاقد مع أسماء كبيرة.

الفريقان لم يسبق لهما أن تواجها ضمن هذه المسابقة وقد تفوق الباريسي في المواجهات المباشرة خلال العقد الحالي ومنها فوزه مرتين خلال الموسم المنصرم بالليغ آن 3/1 و4/1 والطريف أن رين حقق 3 انتصارات منذ 2011 كانت في العاصمة.

هيمن سان جيرمان على لقب (كأس الأبطال) في السنوات الست الماضية وبذلك صعد ليشارك ليون صدارة المتوجين بلقب المسابقة التي انطلقت عام 1949 وتوقفت عدداً من المرات قبل أن تستقر سنوياً منذ منتصف التسعينيات وقد توج الفريقان 8 مرات ويأتي رين رابعاً بـ4 ألقاب بعد سانت إيتيان (5 ألقاب)، وتقام القمة الفرنسية على أرض ملعب مركز شينشن في مدينة شينشن الصينية لتصبح الصين أكثر من استضاف المسابقة منذ أن بدأت تقام خارج الأراضي الفرنسية عام 2009 وسبق أن أقيمت في تونس والمغرب وكندا وأميركا والنمسا والغابون.

مواعيد سوبر

• السبت: سان جيرمان × رين (2.30 عصراً)، بايرن ميونيخ × دورتموند (9.30).

• الأحد: مانشستر سيتي × ليفربول (5.00).