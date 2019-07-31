152 منشأة سياحية تعمل في حماة

بيَّن مدير سياحة حماة كمال النشار لـ«الوطن» أن قطاع السياحة بالمحافظة يتجه نحو التعافي نتيجة استقرار الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق، مشيراً إلى إعادة تأهيل 4 مطاعم مؤخراً في مدينة سلمية بتكلفة استثمارية 250 مليون ليرة، إضافة إلى ترخيص 5 مؤسسات لتنظيم رحلات سياحية وسفر 4 منها في مدينة حماة والأخيرة في مصياف، ومطعم في كفربهم غرب حماة بعد سبع سنوات من التوقف بتكلفة استثمارية 20 مليون ليرة.

وأوضح النشار أنه تم أيضاً منح تراخيص لـ3 مكاتب سياحية جديدة لتنظيم الرحلات والسفر في حماة وسلمية، وتعديل ترخيص لمكتبين إلى مؤسسة تنظيم رحلات وسفر، ومنح 6 سجلات سياحية لمواقع عمل سياحية ومطاعم.

ولفت النشار إلى تنوع المنشآت السياحية في المحافظة التي يبلغ عددها اليوم 152منشأة منها 40 مكتباً سياحياً و8 من عدة سويات، وإلى زيادة في عدد الزائرين العرب والأجانب هذا العام وزيادة نسبة الإشغال في الفنادق 2 بالمئة عن العام الماضي للفترة نفسها من السنة. وأوضح النشار أن المديرية تسعى إلى توسيع وتشجيع السياحة الداخلية الشعبية لما لها من أثر إيجابي على المجتمع وخاصة طبقة العمال والكادحين ذوي الدخل المحدود.

وأكد أنه في هذا العام تزايدت رحلات مكاتب السياحة والسفر وتنظيم الرحلات عن العام الماضي بشكل منظم إلى المحافظات المجاورة وخاصة الساحلية للاستجمام والتمتع بجمال الطبيعة الساحلية والجبلية.

وأما عن نتائج الجولات الرقابية التي قامت بها الضابطة العدلية بالمديرية والمشتركة مع الصحة والتجارة الداخلية فبيَّن النشار أنه تم تنظيم 14 ضبطاً بحق منشآت سياحية لمخالفتها صحياً ولعدم الإعلان عن أجور بدل الخدمات ولحيازة مواد مجهولة المصدر، وللعمل قبل الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وتغيير المهنة من دون إعلام الوزارة، وتتراوح العقوبات بين الغرامة المالية والإحالة إلى القضاء والإغلاق حسب المخالفة المرتكبة.

كما تم تنظيم 10 ضبوط مخالفات لمنشآت سياحية لعدم إعلانها عن أجور بدل الخدمات وعدم وجود بطاقات صحية للعاملين ومخالفة الشروط الصحية.

فيما تم إغلاق 3 منشآت لمخالفتها بممارسة المهنة قبل الحصول على الترخيص من وزارة السياحة ولوجود حشرات في المطبخ وعدم الاهتمام بالنظافة.