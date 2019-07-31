مدير «محروقات» لـ«الوطن»: بدء التسجيل على مازوت التدفئة أول أيلول ويصل للمواطن بعد التسجيل بيوم واحد

صرّح مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» مصطفى حصوية لـ«الوطن» بأن البدء بالتسجيل للعائلات للحصول على مادة مازوت التدفئة يبدأ في الأول من شهر أيلول القادم في كافة المحافظات السورية، على حين أن التسجيل للجرحى وذوي الشهداء يبدأ بتاريخ 15 آب الجاري.

ولفت حصوية إلى أن تزويد العائلات بالمازوت يتم خلال يوم واحد بعد التسجيل على المادة، مبيناً أن المادة متوفرة، وهناك أسطول سيارات توزيع كبير لتأمين العائلات بمازوت التدفئة.

من جهة أخرى وفي سياق توضيح موضوع الاستفادة من خدمة المسافر، لفت حصوية إلى أن مخصصات السيارة الخاصة المدعومة هي 100 ليتر شهرياً، وسواء سافر مالك السيارة أو لم يسافر فهذه الكمية لا تزيد مع السفر، لافتاً في الوقت نفسه إلى عدم وجود مخصصات سفر بالسعر المدعوم أي 225 ليرة سورية للتر الواحد.

وأوضح حصوية أنه لا يوجد شيء اسمه خدمة مسافر، مشيراً إلى أن خدمة المسافر تعني انه يحق لمالك السيارة تعبئة سيارته بنفس اليوم بالسعر المدعوم بأكثر من محافظة أو بالسعر غير المدعوم بنفس اليوم بأكثر من محافظة.