عاهل الأردن يستقبل كوشنر … نتنياهو: لن نجلي أي مستوطن من الضفة والاستيطان للأبد!

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس متنزها جديداً في مستوطنة إسرائيلية جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وتعهد بعدم إجلاء أي مستوطن.

وقال نتنياهو، خلال مراسم الافتتاح، «نحن نشاهد الماضي ونحب المستقبل، لن يتم إخلاء أي مستوطنة أو أي مستوطن، هذا الموضوع انتهى وما تقومون به اليوم سيبقى للأبد».

وتندرج زيارة نتنياهو ضمن حملته الانتخابية للانتخابات البرلمانية المعادة المقرر إجراؤها في أيلول المقبل، ويحاول كسب المزيد من الأصوات في أوساط اليمين الإسرائيلي والمستوطنين على حساب ائتلاف أحزاب اليمين المتدينة.

من جهة ثانية أكد العاهل الأردني الملك عبد اللـه الثاني، لكبير مستشاري البيت الأبيض جارد كوشنر المسؤول عن «صفقة القرن»، ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن الملك عبد اللـه الثاني استقبل أمس في قصر الحسينية كوشنر حيث بحثا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعاد العاهل الأردني، حسب البيان، «تأكيد ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

بدوره ذكر موقع «واينت» الإخباري العبري أن كوشنر يحمل مقترحاً لدعوة لمؤتمر قمة يجمع بين نتنياهو وعدد من زعماء الدول العربية تحت رعاية الرئيس الأميركي في كامب ديفيد بواشنطن.

ويقوم كوشنر بجولة إلى الشرق الأوسط بدأها أمس تشمل كلاً من الأردن وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات وقطر.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن جولة كوشنر تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لتحقيق انضمام دول المنطقة، خاصة في الخليج، إلى خطة الولايات المتحدة الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم «صفقة القرن»، التي يعمل صهر ترامب عليها منذ أكثر من عامين.