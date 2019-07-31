الدفعة الثانية من «إس 400» الروسية إلى تركيا العام القادم

أفادت صحيفة «Cumhuriyet» التركية بأن أنقرة تنتظر أن يبدأ توريد الدفعة الثانية من منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية إلى تركيا عام 2020.

ونقلت الصحيفة عن رئيس سكرتارية الصناعات الدفاعية في تركيا، إسماعيل دمير، أمس الأربعاء: «من الممكن أن يبدأ توريد الدفعة الثانية من «إس 400» الروسية العام المقبل. ولم يقدم الجانب الأميركي أي بيانات فنية تدل على أن منظومة «إس 400» ومقاتلات «إف 35» لا يمكن أن تعملا معاً».

وأضاف: «ستكون إدارة «إس 400» في أيدي تركيا بالكامل. وبمساعدة هذه المنظومة لا يمكن عمل شيء لا تريده تركيا».

وأكد: أن «الحديث عن أن «إس 400» ليست قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، ليس صحيحاً».

وأعلن رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، سابقاً أن تركيا تنوي بدء استخدام «إس 400» في نيسان عام 2020، مضيفاً إن بلاده لن تتخلى عن مشاريع ضمان أمنها بسبب التهديدات الأميركية.

في سياق متصل أعلن دمير، أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي أساس قانوني لحذف أنقرة من برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35».

ونقلت صحيفة «Cumhuriyet» التركية عن دمير، أمس: «نفذنا التزاماتنا الخاصة ببرنامج «إف 35». وحذفنا من هذا البرنامج ليس له أي أساس قانوني. وإذا لم يقبلوا موظفينا «إلى البرنامج»، فلن ندفعهم. وأبلغناهم برغبتنا في البقاء ضمن هذا المشروع».

وأضاف: «هذا هو القرار الذي اتخذه شركاؤنا في المشروع بشكل مستقل. واتخذنا إجراءات في محاولة لفتح أبواب أخرى».