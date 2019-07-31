روسيا: حجب «تويتر» حساب سفارتنا في سورية انتهاك لحرية الرأي

اعتبرت موسكو، أن حجب حساب السفارة الروسية بدمشق على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» هو انتهاك لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «تم حجب الحساب الرسمي للسفارة الروسية في سورية دون تقديم أي تفسيرات ونعتبر هذا رقابة وانتهاكاً صارخاً لحرية الرأي من قبل إدارة الموقع الاجتماعي».

وكانت البعثة الدبلوماسية للاتحاد الروسي في جنوب إفريقيا، ذكرت في وقت سابق أن «تويتر» حجب حساب السفارة الروسية في سورية بسبب انتقادها تنظيم «الخوذ البيضاء» الإرهابي.

وقالت البعثة في بيان: «شرطة الفكر موجودة هنا. قامت «تويتر» بحجب صفحة السفارة الروسية في سورية بعد نشرها منشوراً انتقدت فيه منظمة الخوذ البيضاء المستندة إلى الحقائق ومستشهدة ببيانات من وزارة الدفاع الروسية».

وأضافت البعثة: «هذا يثبت فقط أن الحسابات العادية ليس لها الحق في أن يكون لها وجهة نظر مختلفة».

وأكد رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرغي رودسكوي في وقت سابق، أن تنظيم «الخوذ البيضاء» الإرهابي يقوم بعمليات تضليل إعلامية لاتهام روسيا باستهداف المدنيين في إدلب.

وأكد أن صور وسائل الفضاء الروسية، والطائرات المسيرة الروسية، أكدت عدم المساس بسوق معرة النعمان، الذي زعمت منظمة «الخوذ البيضاء» تدميره خلال قصف جوي روسي.

وأضاف: «قامت الطائرات المسيرة الروسية يومي 24 و26 تموز الجاري بالتحقق مرتين من التقارير التي أفادت بتدمير سوق في معرة النعمان، وتصوير السوق والأماكن المحيطة به، أي بعد مزاعم توجيه ضربة جوية»، وأشار إلى أن هذه المعلومات أكدتها أيضاً صور وسائل الفضاء الروسية، التي تم التقاطها في 25 تموز الجاري.