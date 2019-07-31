برجك اليوم – الخميس 01 آب 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان لا تكن حساسا بل افتح الحوارات وابتسم لتحصل على نتائج ترضيك ووضح مواقفك، ولكن لا تطرح أسئلة كثيرة ولاتكن فضوليا بالعكس اشرح وجهة نظرك فصوتك مسموع.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار اليوم أنت عصبي، ما يجعلك صعب التفاهم مع محيطك الأسري فأجل النقاشات حين ترى أنه لا فائدة فالظرف يقتضي السير بخطوات بطيئة وهي أفضل من المراوحة في المكان.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران وداعاً للطوالع السلبية ستجد اليوم سهولة في التعامل والتواصل مع الآخرين، فاليوم تنطلق نحو نجاحات جديدة في مجالات عديدة والفترة مناسبة للحوارات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد يحمل اليوم مكاسب مادية ما يجعلك تصرف ما في الجيب واثقا من أن الغد أفضل، وحبك للسفر والحركة يجعلك اليوم تفكر بالسفر، فاسأل نفسك هل عملك ودخلك يسمح بالسفر.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب تميل ميلاً مفاجئاً إلى مواقف غير معتادة أو وجوه جديدة وأناس تعرفهم حديثاً، وتمتلك أفكاراً وتحتاج إلى حدة ذكائك لوضعها موضع التنفيذ بالقدر الكافي من الهدوء.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول اسأل نفسك مراراً ما الأمر الذي يبعث لديك الشعور بالسعادة ويفرحك، وما الشيء الذي يضايقك ويجعلك تشعر بعدم الأمان ويثير غضبك أو عصبيتك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تقبل على الحياة وتحاول النقاش والحوار وتضع النقاط على الحروف في أغلب علاقاتك، فأنت تميل إلى الظهور وتتلقى دعوات كثيرة لأماكن عديدة، هذا شهر جيد للمناسبات السعيدة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أحسن التصرف إذا تعرضت لمواقف تضايقك كالنقد من أشخاص تعتبرهم أقل من أن ينصحوك، وشاهد الجانب الإيجابي فقد يكون في كلام من حولك شيء من الصحة فلا ترفضه بسرعة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تتحسن معنوياتك مع تقدم الشهر وبالعكس قد تتوصل إلى اتفاق في العمل أو على المستوى الشخصي يرفع من شأنك ويضعك في مكانك المناسب حسب ما ترى نفسك فهذه أيام للحظوظ.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اليوم للتحسن في وضعك العائلي وقد تفرح لخطوات مهمة على الصعيد المالي، فالمديح يفرحك والاستقرار حولك يجعلك تشعر بالأمان وخاصة مع أصدقائك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت نافد الصبر وعصبي أكثر من اللازم وقد تنتابك الحساسية من مواضيع صغيرة.. تضخمها، فلا تدخل في نقاشات أو تحتج على سوء المعاملة فأي شيء تستطيع تحمله اقبله بصمت.