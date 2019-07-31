رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب لـ«الوطن»: طلبات المفقودين التي تردنا انخفضت بنسبة 40 بالمئة … مرسوم يعتبر المفقود العسكري بعد أربع سنوات بسبب الحرب شهيداً

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 15 القاضي بإضافة مادتين جديدتين إلى قانوني الخدمة العسكرية وخدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي تضمنتا تعريفاً شاملاً للمفقود والشهيد.

وعرف المرسوم المفقود بأنه العسكري الذي لم تعرف حياته من مماته، أو أن حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان وذلك بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية أو بسبب الخدمة العادية، كما عرف الشهيد بأنه العسكري الذي قضى نحبه إثر إصابته بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية مباشرة أو نتيجة تفاقم إصابته.

وعد المرسوم كل مفقود تحققت واقعة فقدانه اعتباراً من تاريخ منتصف الشهر الثالث من العام 2011 بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية، شهيداً بعد أربع سنوات من فقدانه وصدور حكم بوفاته.

وأوضح رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فيصل خوري أن المرسوم رفع مدة اعتبار المفقود شهيداً إلى أربع سنوات بعدما كانت سنة واحدة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد في هذه الحرب الظالمة على سورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح خوري أن طلبات المفقودين التي ترد إلى اللجنة انخفضت نسبتها في الفترة الأخيرة بنحو 40 بالمئة عما كانت عليه سابقاً، مشيراً إلى أن تعريف المفقود قبل التعديل كان عائماً وغير واضح.