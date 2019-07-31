كسر خطوط دفاعهم الأولى عن كفر زيتا والزكاة … الجيش يواصل دحر الإرهابيين شمالاً ويحرر مزارع ووادي حسمين

بعزيمة لا تلين وإصرار ثابت على استكمال تحرير كل الأراضي السورية من الإرهاب، واصل الجيش العربي السوري أمس دحره للتنظيمات الإرهابية في شمال غرب البلاد، وحقق مزيداً من التقدم ببسط سيطرته على وادي حسمين ومزارع قريتي الزكاة وأبو رعيدة، ليكسر بذلك خطوط الدفاع الأولى لديهم عن مدينة كفر زيتا وقرية الزكاة.

مصدر ميداني أكد لـ«الوطن»، أن الجيش حرر مزارع قريتي الزكاة وأبو رعيدة في ريف حماة الشمالي من قبضة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والميليشيات المسلحة المتحالفة معه ولم يقتحم حتى ساعة إعداد هذه المادة الزكاة وحصرايا بل ثبت نقاطاً له بتلك المزارع بعد تمشيطها، وأصلى الإرهابيين في الزكاة وحصرايا ناراً حامية كتمهيد ناري كثيف وتغطية لوحدات النخبة من قواته التي تابعت التقدم نحو القريتين المذكورتين جنوب شرق كفر زيتا.

التقدم الجديد للجيش في ريف حماة الشمالي يأتي بعد يوم واحد من استعادته السيطرة على قريتي تل الملح والجبين، وتأمينه طريق السقيلبية محردة كاملاً.

الإرهابيون المدعومون من النظام التركي، واصلوا تنفيذ أوامر مشغليهم الذين باتوا عاجزين هم وأدواتهم عن إيقاف تقدم الجيش، وجدوا ضالتهم في ارتكاب مزيد من الاعتداءات بحق المدنيين في القرى الآمنة في سهل الغاب الغربي عبر قذائف إرهابهم الصاروخية، وذلك كتعويض عن خسائرهم الفادحة بريف حماة الشمالي التي كبدهم إياها بواسل الجيش، والتي جعلت العديد منهم يفرون من اللطامنة حتى قبل أن يقترب منها الجيش، وذلك خشية أن يلقوا المصير ذاته الذي لقيه نظراؤهم في تل ملح والجبين.

المصدر الميداني، وفي تصريحه لـ«الوطن»، بين أن المجموعات الإرهابية المسلحة التي ترفع شارات ميليشيا «أنصار التوحيد» اعتدت بالقذائف الصاروخية على قرى الحاكورة والحويز والجيد في سهل الغاب الغربي واقتصرت أضرارها على الماديات، الأمر الذي دفع الجيش للرد على مصادر إطلاق الصواريخ بمدفعيته الثقيلة وطيرانه الحربي، ما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وجرح آخرين.

الطيران الحربي بدوره شن غارات مكثفة على مقرات للمجموعات الإرهابية وتجمعاتها في اللطامنة وكفر زيتا ولطمين ودوير الأكراد بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن تدميرها بمن فيها من إرهابيين، إضافة إلى تدمير عربات بيك آب مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة.