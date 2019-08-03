أسباب مختلفة للإصابة بنزيف اللثة

نزيف اللثة من المشاكل الصحية المزعجة، والتي يجهل الكثيرون سببها، فقد يعتقدون أن نزيف اللثة ناتج عن التهابات أو وجود مشكلة في الفم والأسنان، ولكن هناك أسباباً وأمراضاً مختلفة تؤدى لنزيف اللثة.

وأبرز أسباب الإصابة بنزيف اللثة هي: فقر الدم «الأنيما»، وهي من المشكلات الصحية المنتشرة وخصوصاً بين الأطفال وتؤثر في صحة الجسم والأسنان واللثة وتسبب النزيف الحاد في اللثة، والآثار الجانبية لحبوب منع الحمل عند النساء، لذلك تكون النساء أكثر عرضة لنزيف اللثة، واضطراب الهرمونات والوصول لسن اليأس يسببان نزيف اللثة وخصوصاً قبل موعد الدورة الشهرية، أطقم الأسنان والتقويم من أبرز أسباب نزيف اللثة والتهاباً أيضاً.